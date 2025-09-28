¥ê¡¼¥ºvs¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹ »î¹çµÏ¿
¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè6Àá¡Û(Elland Road)
¥ê¡¼¥º 2-2(Á°È¾1-1)¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥ê]¥¸¥ç¡¼¡¦¥í¥É¥ó(37Ê¬)¡¢¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ(54Ê¬)
[¥Ü]¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥»¥á¥Ë¥ç(26Ê¬)¡¢¥¨¥ê¡¼¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¡¦¥¯¥ë¥Ô(90Ê¬+3)
<·Ù¹ð>
[¥ê]¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥ó¡¦¥¢¡¼¥í¥ó¥½¥ó(70Ê¬)¡¢¥¤¡¼¥µ¥ó¡¦¥¢¥ó¥Ñ¥É¥¥(90Ê¬+2)
[¥Ü]¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹(12Ê¬)¡¢¥¨¥ê¡¼¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¡¦¥¯¥ë¥Ô(90Ê¬+3)
´Ñ½°:36,574¿Í
¨¦¡È¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¡ÉÅÄÃæÊË¤¬¥Ü¡¼¥ë¥í¥¹¥È¤«¤éÍ¿¤¨¤¿FK¤Ç¸åÈ¾ATÆ±ÅÀÈïÃÆ¡Ä¥ê¡¼¥º¤Ï¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤È¥É¥í¡¼
¨¦¡È¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¡ÉÅÄÃæÊË¤¬¥Ü¡¼¥ë¥í¥¹¥È¤«¤éÍ¿¤¨¤¿FK¤Ç¸åÈ¾ATÆ±ÅÀÈïÃÆ¡Ä¥ê¡¼¥º¤Ï¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤È¥É¥í¡¼