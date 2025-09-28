[9.27 ブンデスリーガ第5節](ボルシアパルク)

※25:30開始

<出場メンバー>

[ボルシアMG]

先発

GK 33 モリッツ・ニコラス

DF 2 ファビオ・キアロディア

DF 4 ケビン・ディクス

DF 30 ニコ・エルベディ

MF 6 ヤニク・エンゲルハルト

MF 7 ケビン・シュテーガー

MF 17 J. Castrop

MF 26 ルーカス・ウルリッヒ

MF 27 ロッコ・ライツ

MF 29 ジョー・スカリー

FW 18 町野修斗

控え

GK 1 ヨナス・オムリン

DF 5 マービン・フリードリヒ

DF 20 ルカ・ネッツ

MF 10 フロリアン・ノイハウス

MF 16 フィリップ・サンダー

MF 22 オスカー・フラウロ

MF 34 C. Herrmann

FW 15 ハリス・タバコビッチ

FW 28 グラント・レオン・ラノス

監督

オイゲン ポランスキ

[フランクフルト]

先発

GK 40 カウア・サントス

DF 3 アルトゥール・テアテ

DF 4 ロビン・コッホ

DF 21 ナサニエル・ブラウン

DF 34 ナムディ・コリンズ

MF 7 アンスガー・クナウフ

MF 8 ファレス・シャイビ

MF 15 エリス・スキリ

MF 20 堂安律

MF 42 ジャン・ウズン

FW 9 ヨナタン・ブルカルト

控え

GK 23 ミハエル・ツェッテラー

DF 5 A. Amenda

DF 24 オーレリオ・ブタ

MF 6 オスカー・ホイルンド

MF 16 ヒューゴ・ラーション

MF 27 マリオ・ゲッツェ

FW 17 エリェ・ワイ

FW 19 ジャン・マテオ・ボハヤ

FW 30 ミシー・バチュアイ

監督

ディノ・トップメラー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります