ボルシアMGvsフランクフルト スタメン発表
[9.27 ブンデスリーガ第5節](ボルシアパルク)
※25:30開始
<出場メンバー>
[ボルシアMG]
先発
GK 33 モリッツ・ニコラス
DF 2 ファビオ・キアロディア
DF 4 ケビン・ディクス
DF 30 ニコ・エルベディ
MF 6 ヤニク・エンゲルハルト
MF 7 ケビン・シュテーガー
MF 17 J. Castrop
MF 26 ルーカス・ウルリッヒ
MF 27 ロッコ・ライツ
MF 29 ジョー・スカリー
FW 18 町野修斗
控え
GK 1 ヨナス・オムリン
DF 5 マービン・フリードリヒ
DF 20 ルカ・ネッツ
MF 10 フロリアン・ノイハウス
MF 16 フィリップ・サンダー
MF 22 オスカー・フラウロ
MF 34 C. Herrmann
FW 15 ハリス・タバコビッチ
FW 28 グラント・レオン・ラノス
監督
オイゲン ポランスキ
[フランクフルト]
先発
GK 40 カウア・サントス
DF 3 アルトゥール・テアテ
DF 4 ロビン・コッホ
DF 21 ナサニエル・ブラウン
DF 34 ナムディ・コリンズ
MF 7 アンスガー・クナウフ
MF 8 ファレス・シャイビ
MF 15 エリス・スキリ
MF 20 堂安律
MF 42 ジャン・ウズン
FW 9 ヨナタン・ブルカルト
控え
GK 23 ミハエル・ツェッテラー
DF 5 A. Amenda
DF 24 オーレリオ・ブタ
MF 6 オスカー・ホイルンド
MF 16 ヒューゴ・ラーション
MF 27 マリオ・ゲッツェ
FW 17 エリェ・ワイ
FW 19 ジャン・マテオ・ボハヤ
FW 30 ミシー・バチュアイ
監督
ディノ・トップメラー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
