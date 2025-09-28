◇インターリーグ ドジャース3―2マリナーズ（2025年9月26日 シアトル）

ドジャースの佐々木朗希投手（23）が26日（日本時間27日）、マリナーズ戦の7回から中1日で救援登板し、1回1安打無失点、2奪三振と好投した。両リーグトップ60本塁打を誇るカル・ローリー捕手（28）との対決では、3球連続でスプリットを投じて空振り三振を奪った。直球の最速は100・1マイル（約161・1キロ）を計測するなど、手応え十分の登板となった。

敵地Tモバイル・パークに「MVP！MVP」の大合唱が鳴り響く。3―1の7回2死二塁。佐々木は両リーグトップ60本塁打を誇りア・リーグMVPが有力視される主砲ローリーと対峙（たいじ）した。デーブ・ロバーツ監督が「この対決が見たかった」とうなるほど、この試合で一番の勝負どころだった。

初球はこの日の最大落差44インチ（約1メートル12）を計測したスプリットでストライク。2球目、3球目と続けて低めのスプリットでバットに空を切らせ、空振り三振に仕留めた。3球三振斬りに指揮官は「4月なら同じ結果にならなかっただろう。今の彼は全く別の投手。自信も球も体の状態も、全てが格段に良くなっている」と称えた。

不安定な救援陣に厚みを持たせるため、メジャー初救援で3者凡退と好投した24日のダイヤモンドバックス戦から中1日での登板。女房役のロートベットは「（ローリーには）大事な場面だったので彼の武器で勝負した。3球とも素晴らしかった」と誇った。前回よりも平均落差は5インチ（約12・7センチ）ほど大きくなり、空振りを奪える「救援仕様」のスプリットを披露した。

地区優勝から一夜明け、試合前はロッテ時代の同僚で、マ軍のスペシャルアサインメントコーチ兼コンサルタントを務める福田秀平氏の紹介で、会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏にあいさつした。米国野球殿堂入りしたレジェンドの「空気」に触れ、自然と気持ちは高ぶった。

ポストシーズンのロースター入りは現状の28人から2人減。指揮官は「タフな決断となる」と語ったが、レギュラーシーズンの残り2試合で佐々木の登板機会はないと明かしたことが、ロースター入り内定をつかんだ証とも言える。最速165キロの「令和の怪物」が、ワールドシリーズ連覇への秘密兵器となる。（柳原 直之）