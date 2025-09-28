¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¡¡MLB½é2ÅÙÌÜ¡Ö50¡½20¡×¼«¸ÊºÇÄ¹¹¹¿·30»î¹çÏ¢Â³½ÐÎÝ¡õ3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ20ÅðÎÝ
¡¡¡þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹3¡½2¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ê2025Ç¯9·î26Æü¡¡¥·¥¢¥È¥ë¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¤¬3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ç»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢Æ±°ì¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¼«¸ÊºÇÄ¹¤ò¹¹¿·¤¹¤ë30»î¹çÏ¢Â³½ÐÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¸å¤ËÆóÅð¤ò·è¤á¡¢3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤Î20ÅðÎÝ¤ËÅþÃ£¡£ºòÇ¯¤Î54ËÜÎÝÂÇ59ÅðÎÝ¤ËÂ³¤¡¢¥á¥¸¥ã¡¼»Ë¾å½é¤á¤Æ2ÅÙÌÜ¤Î¡Ö50¡½20¡×ÅþÃ£¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÂÔË¾¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ï½Ð¤º¡¢ËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤Ç¥È¥Ã¥×¤Î¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤Þ¤Ç2ËÜº¹¤Î54ËÜ¤Î¤Þ¤Þ¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÂçÃ«¤ËµÙÍÜÆü¤òÍ¿¤¨¤ëÍ½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤Ï¡È·è¤á¤ë¤Î¤Ï´ÆÆÄ¤À¤è¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ï¤Þ¤À·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ê¿ù±ºÂç²ðÄÌ¿®°÷¡Ë