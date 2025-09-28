『光が死んだ夏』第2期制作決定 記念イラスト＆特報映像が公開
テレビアニメ『光が死んだ夏』第2期が制作されることが決定した。あわせて特報映像、記念イラストが公開された。
【動画】不気味な海辺で…公開された『光が死んだ夏』第2期の映像
『光が死んだ夏』は、ふつうの男子高校生・よしきが、幼なじみの忌堂光を模倣する謎の存在、ヒカルとの生活の中で、身の回りに起きるさまざまな怪事件を体験する姿を描いた青春ホラー。
“ナニカ”と少年の狂気が孕む物語となっており、「ヤングエースUP」にて連載中で、『このマンガがすごい！』2023（宝島社刊）のオトコ編第1位にランクインした話題作となっている。テレビアニメが2025年7月〜9月にかけて放送された。
■小林千晃（辻中佳紀役）コメント
TVアニメ『光が死んだ夏』第二期制作決定おめでとうございます！2025年の夏は、光が死んだ夏と共に駆け抜けていったと言っても過言ではないほど、濃密な時間を過ごさせていただきました。そんな作品の続きを見られること、そして辻中佳紀という人間を引き続き演じられることが心の底から嬉しいです。
もがき苦しみ、ぐちゃぐちゃになりながらもたどり着いたその先に、どういった展開が待ち受けているのか。どうか一緒に見守っていただけますと幸いです。これからも何とぞ宜しくお願いいたします！
■梅田修一朗（ヒカル役）コメント
光が死んだ夏、TVアニメ第二期制作決定おめでとうございます！ただただ嬉しいです。またアフレコを通してヒカルたちと過ごせる日を待ち遠しいです。『光が死んだ夏』を愛しているみなさんとふたたび「ひかなつアニメ」のある季節を過ごせることを楽しみにしています。どうぞよろしくお願いします！
【動画】不気味な海辺で…公開された『光が死んだ夏』第2期の映像
『光が死んだ夏』は、ふつうの男子高校生・よしきが、幼なじみの忌堂光を模倣する謎の存在、ヒカルとの生活の中で、身の回りに起きるさまざまな怪事件を体験する姿を描いた青春ホラー。
“ナニカ”と少年の狂気が孕む物語となっており、「ヤングエースUP」にて連載中で、『このマンガがすごい！』2023（宝島社刊）のオトコ編第1位にランクインした話題作となっている。テレビアニメが2025年7月〜9月にかけて放送された。
TVアニメ『光が死んだ夏』第二期制作決定おめでとうございます！2025年の夏は、光が死んだ夏と共に駆け抜けていったと言っても過言ではないほど、濃密な時間を過ごさせていただきました。そんな作品の続きを見られること、そして辻中佳紀という人間を引き続き演じられることが心の底から嬉しいです。
もがき苦しみ、ぐちゃぐちゃになりながらもたどり着いたその先に、どういった展開が待ち受けているのか。どうか一緒に見守っていただけますと幸いです。これからも何とぞ宜しくお願いいたします！
■梅田修一朗（ヒカル役）コメント
光が死んだ夏、TVアニメ第二期制作決定おめでとうございます！ただただ嬉しいです。またアフレコを通してヒカルたちと過ごせる日を待ち遠しいです。『光が死んだ夏』を愛しているみなさんとふたたび「ひかなつアニメ」のある季節を過ごせることを楽しみにしています。どうぞよろしくお願いします！