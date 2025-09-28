◇セ・リーグ 阪神3-5中日（2025年9月27日 甲子園）

試合後、阪神・近本は3度の快音を奏でたことよりも、1度しかなかった得点を悔やんでいた。「しっかり先頭で出られた。（もっと）得点で（本塁に）還ってくることができていれば良かったかなという感じです」。それでも3安打を積み上げて、聖地・甲子園の虎党を沸かせた。

ヒットパレードは初回から始まった。先発・高橋宏から中前へはじき返して連続安打を5試合へ伸ばすと、続く3回先頭の2打席目は2球で追い込まれながら3球目を再び中前へ運んだ。7回は引っ張り込んで右翼線への二塁打。剛腕から響かせた全ての快音は150キロを超える直球を捉えたものだった。

「うまく反応できた。いい（バットの）出し方ができた」

自賛したのは2打席目。安打を放つ1球前のカーブにタイミングを完全に崩された。結果は空振り。続く3球目。相手バッテリーは裏をかいた。その高めに投じてきた配球を読み切って描いた中堅へのクリーンヒット。その表情から、思い描く理想のスイングが体現できていることがうかがえる。

猛打賞は21年に並ぶシーズン自己最多の14度。中日・岡林も3安打を記録してリーグトップを並走する。シーズンの安打数も158安打まで伸ばし、1本差で同トップの広島・小園、中日・岡林を追いかける。

「ムラをつくっちゃうと、それがどうしてもパフォーマンスの上でマイナスな方に働く可能性が高い。ある程度、コントロールしながら。ここ2年間はその辺を考えながら取り組んでいる」

今年で7年目。状態が良くても悪くても、常に一定のパフォーマンスを出すために「出力の安定」を念頭に掲げコツコツと「H」ランプをともし続けてきた。入団1年目の19年からシーズン9度以上の猛打賞をマークしてきた“令和の猛打賞王”。残り2試合となったシーズンも淡々と役割をこなし、“有終の美”を飾る。（石崎 祥平）