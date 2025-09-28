¡Úºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¸ìÏ¿¡ÛÀèÈ¯¡¦ÂçÃÝ¹ÌÂÀÏº¤Ë¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç2·åÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤¿¡×CS¤Ø¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À3-5ÃæÆü¡Ê2025Ç¯9·î27Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¢§ÂçÃÝ¤òÂ³Åê¤µ¤»¤¿¡¡ºÇ¸å¤Þ¤Ç2·å¡Ê¾¡Íø¡Ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤±¤É¡¢½Õ¤Ë¸Î¾ã¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÍèÇ¯¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤ì¤Ð¡£ºòÆüÅÁ¤¨¤¿Â¼¾å¤Ï³«Ëë¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤Ç¡¢ºÇ½é¤âÀ¨¤¯Âç»ö¡£ËÜ¿Í¤âÈ¿¾Ê¤·¤ÆÍè¥·¡¼¥º¥ó¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤ò´Þ¤á¤¿Àï¤¤¤¬¤³¤ì¤«¤é¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤êÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢§ºÍÌÚ¤òËõ¾Ã¡¡·ó¤Í¹ç¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ïº£¤Î¤È¤³¤íÏ¢Åê¤ò¤µ¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤òÆþ¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£