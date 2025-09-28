ºå¿À¡¡ºÇÂ®158¥¥í±¦ÏÓ¡¡·òÂç¹âºê¡¦ÀÐ³À¸µµ¤¤ÈÌÌÃÌ¡¡¹Ã»Ò±à¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ï¡ÖÅê¤²¤ä¤¹¤¤¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À3-5ÃæÆü¡Ê2025Ç¯9·î27Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¡Ö¹Ã»Ò±àÂç²ñºÇÂ®ÃË¡×¤ÈÁê»×Áê°¦¤À¡£ºå¿À¤Ï27Æü¡¢10·î23Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëº£½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç1°Ì»ØÌ¾¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤ë·òÂç¹âºê¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤ÎºÇÂ®158¥¥í±¦ÏÓ¡¦ÀÐ³À¸µµ¤Åê¼ê¡Ê18¡Ë¤ÈÌîµåÉô¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÇÌÌÃÌ¤·¤¿¡£µÈÌîÀ¿¥¹¥«¥¦¥È¤ÈÌó20Ê¬¤ÎÌÌÃÌ¤ò½ª¤¨¤¿ÀÐ³À¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤·¤¿»þ¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£½©¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢No¡¦1ÆâÌî¼ê¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÁÏ²ÁÂç¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡¦Î©ÀÐÀµ¹ÆâÌî¼ê¡Ê21¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢¶¥¹ç³Ð¸ç¤Î1°Ì»ØÌ¾¤¬ÍÎÏ¤À¡£¤¿¤À¡¢Â¨ÀïÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÁÇºà½Å»ë¤ÎÊý¿Ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¹â¹»No¡¦1Åê¼ê¤ÎÀÐ³À¤òÆþ»¥¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£º£½Õ¡¢²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ÇÂç²ñ»Ë¾åºÇÂ®¥¿¥¤¡Êµå¾ìÉ½¼¨¡Ë¤È¤Ê¤ë155¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ëÀ»ÃÏ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥È¥Ã¥×¤òÁè¤¦¤¯¤é¤¤Åê¤²¤ä¤¹¤¤¡£¤Þ¤¿Åê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤ÐºÇÂ®¡Ê158¥¥í¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤¤¡×¤È°¦Ãå¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬ÀÐ³À¤Î³ÍÆÀ¸ò¾Ä¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤¹¤Ê¤ÉMLB10µåÃÄÁ°¸å¤¬³ÍÆÀ¤òÁÀ¤¦¡ÖÆüÊÆÁèÃ¥Àï¡×¤Ï²áÇ®¤¹¤ë°ìÊý¡£¤½¤ì¤Ç¤âºÇ¤âÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¹Ã»Ò±à¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë¤¹¤ë¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢¡Ö²Ð¤Î¶Ì¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡×¤òËá¤±¤ë¹¥´Ä¶¤âÈ÷¤¨¤ë¡£±¿Ì¿¤ÎÆü¤Þ¤Ç1¥«·î¤òÀÚ¤ê¡¢µð¿Í¤Ê¤ÉNPB10µåÃÄ¤ÈÌÌÃÌ¤ò½ª¤¨¤¿°ïºà¤ËÌ©Ãå¥Þ¡¼¥¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡þÀÐ³À¡¡¸µµ¤¡Ê¤¤¤·¤¬¤¡¦¤²¤ó¤¡Ë2007Ç¯¡ÊÊ¿19¡Ë8·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»ÅÐÊÌ»Ô½Ð¿È¤Î18ºÐ¡£ËÚÊÌÀ¾¾®1Ç¯¤«¤éÇðÌÚ¥¸¥å¥Ë¥¢¡¼¥º¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢ÅÐÊÌÀ¾ÎÍÃæ¤Ç¤ÏÆ¶Ìì¸Ð¥ê¥È¥ë¥·¥Ë¥¢¤Ë½êÂ°¡£·òÂç¹âºê¤Ç¤Ï2Ç¯½Õ¤«¤é4Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢2Ç¯½Õ¤ÏÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£1¥á¡¼¥È¥ë80¡¢78¥¥í¡£±¦Åê¤²Î¾ÂÇ¤Á¡£