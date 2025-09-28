NARSホリデーが渋谷に登場♡幻想的な1日限定のイベント開催

この冬、渋谷に幻想的な美の世界が出現します。NY発のメイクアップブランド「NARS」が、世界的クチュールブランドのイリス ヴァン ヘルペンとコラボレーションし、1日限りの特別イベント「NARS THE DAZZLING DIMENSION」を開催。まるで近未来のアート空間に迷い込んだかのような体験や、ホリデーコレクションをいち早く試せる貴重な機会です。

幻想的な空間で楽しむ特別体験

イベント会場の渋谷パルコ10階には、NARSのホリデーコレクションを体感できる幻想的な世界が広がります。

NARSメーキャップスタイリストによるプロのメイクサービスや、気になるアイテムを自由に試せるセルフカウンター、アップデートした自分を魅惑的に撮影できるフォトコンテンツも登場。

さらに、人気アイテム（特製サイズ）がもらえるギフトワークショップや、南雲 主于三氏監修の“オリジナルモクテル”まで楽しめる豪華な内容です。

数量限定！ホリデーコレクション

ライトリフレクティング プリズマティックパウダー

NARS オーラ イルミネイティング フェイス ＆ ボディパウダー

2025年10月24日と11月21日に発売される「NARS HOLIDAY COLLECTION DAZZLING DIMENSION」は、全10アイテム11種のラインナップ。

マーブル模様が美しい「ライトリフレクティング プリズマティックパウダー」（税込6,380円）、大胆な輝きを放つ「オーラ イルミネイティング フェイス&ボディパウダー」（税込8,140円）。

グリーム アフターグロー リップシャイン

幻想的なシェードの「グリーム アフターグロー リップシャイン」（税込4,180円）など、未来的なデザインと革新的なカラーが揃います。

NARSとともに広がる新しい美の次元

今回のホリデーは、フランソワ・ナーズとイリス ヴァン ヘルペンの感性が融合し、常識を超える美を提案。

既成概念にとらわれないデザインやシェードが、私たちに新しい魅力を引き出してくれます。

堂々とした個性や果てしない表現力を大切にするNARSならではの世界観は、この冬のメイクに忘れられないインスピレーションを与えてくれるでしょう。

未知の美しさを体験する特別な1日へ

1日限りの「NARS THE DAZZLING DIMENSION」は、渋谷でしか味わえない特別な体験。

幻想的な空間で、自分らしさを解放するメイクや新しいアイテムに出会える時間は、まさにホリデーシーズンのご褒美です。

未来的な美の世界に触れることで、普段の自分を超えた新しい一面を見つけられるかもしれません。今年の冬は、NARSとともにまだ知らない自分に出会ってみてくださいね♡