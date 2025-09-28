ÊÆÀ¾Éô½£¤Ø¤ÎÇÉÊ¼»Ø¼¨¤Ø¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¡¢¹ñËÉÄ¹´±¤Ë
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï27Æü¡¢À¾Éô¥ª¥ì¥´¥ó½£¥Ý¡¼¥È¥é¥ó¥É¤Ø¤ÎÇÉÊ¼¤ò¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤Ë»Ø¼¨¤¹¤ë¤È¼«¿È¤Î¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö°ÜÌ±¡¦ÀÇ´ØÁÜºº¶É¡ÊICE¡Ë¤Î»ÜÀß¤ò¥¢¥ó¥Æ¥£¥Õ¥¡¡ÊÈ¿¥Õ¥¡¥·¥¹¥È¡Ë¤ä¹ñÆâ¤Î¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤Î¹¶·â¤«¤é¼é¤ë¤¿¤á¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ý¡¼¥È¥é¥ó¥É¤ÎICE»ÜÀß¤Ç¤ÏÃÏ¸µµÄ°÷¤é¤¬¡Ö¹´Â«¤µ¤ì¤¿¿Í¡¹¤¬µÔÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¡¢¹³µÄ³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÇÉÊ¼¤Ë´Ø¤·¡¢½£Ê¼¤«Ï¢Ë®·³¤Ê¤Î¤«¤Ê¤É¶ñÂÎÅª¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¼£°Â²þÁ±¤ÎÌ¾ÌÜ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÀ¾Éô¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ë½£Ê¼¤äÏ¢Ë®·³¤òÇÉÊ¼¡£ÆîÉô¥Æ¥Í¥·¡¼½£¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¤Ë¤â½£Ê¼¤òÇÉ¸¯¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£