¡Úº£Æü¤Î¸¥Î©¡Û2025Ç¯9·î28Æü(Æü)¡ÖÆ¦Éå¤È¥Ä¥Ê¤ÎÍñ¤È¤¸¡×
¥×¥í¤ÎÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖE¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¤´¾Ò²ð¤¹¤ëº£Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ ¡ÖÆ¦Éå¤È¥Ä¥Ê¤ÎÍñ¤È¤¸¡× ¡Ö»Ý¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª¼ê±©Ãæ¤Î¾È¤ê¾Æ¤ ´Å¿ÉÌ£¤¬¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë byÊÝÅÄ Èþ¹¬¤µ¤ó¡× ¡ÖÅß±»¤È¥Í¥®¤Î¤ß¤½½Á¡× ¤ÎÁ´3ÉÊ¡£
¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁËÉÙ¤Ê¥Ø¥ë¥·¡¼¸¥Î©¡£
¡Ú¼çºÚ¡ÛÆ¦Éå¤È¥Ä¥Ê¤ÎÍñ¤È¤¸
¥Ä¥Ê¤ÈÌîºÚ¤Î¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ÎßÖ¤á¤â¤Î¡£ÌÚÌÊÆ¦Éå¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿å¤¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§15Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§275Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¦¥½¥à¥ê¥¨¡¡ÊÝÅÄ Èþ¹¬
±ö ¾¯¡¹
¥´¥ÞÌý ¾®¤µ¤¸1
¶Ì¥Í¥® 1/4¸Ä
¥Ô¡¼¥Þ¥ó 2¸Ä
¥Ä¥Ê (´Ì)70g
¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä
¼ò Âç¤µ¤¸1
¤ß¤ê¤ó Âç¤µ¤¸1
¤·¤ç¤¦¤æ ¾®¤µ¤¸1/2
±ö Å¬ÎÌ ¥Ë¥ó¥Ë¥¯ (¤¹¤ê¤ª¤í¤·)¾¯¡¹
¡ãÍñ±Õ¡ä
ÍÏ¤Íñ 1¸ÄÊ¬
±ö ¾¯¡¹
¶Ì¥Í¥®¤Ï½ÄÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤Ï½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¼ï¤È¥Ø¥¿¤ò¼è¤ê¡¢¤Ò¤È¤¯¤ÁÂç¤ÎÍðÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¡ãÍñ±Õ¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
2. Æ±¤¸¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¶Ì¥Í¥®¡¢¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡¢¥Ä¥Ê¤òÌý¤´¤ÈÆþ¤ì¡¢¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ÎºàÎÁ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤Ò¤Èº®¤¼¤·¡¢Ãæ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£
3. ¼Ñ¤¿¤Ã¤¿¤é²Ð¤ò¼å¤á¤Æ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë³¸¤ò¤·¡¢¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿¤é³¸¤ò³°¤·¡¢ÌÚÌÊÆ¦Éå¤òÌá¤·Æþ¤ì¤Æ¶¯²Ð¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¡£
4. ¡ãÍñ±Õ¡ä¤ò¤Þ¤ï¤·Æþ¤ì¡¢²Ð¤ò»ß¤á¤ÆÈ¾½Ï¤Ë²Ð¤òÄÌ¤·¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
¡ÚÉûºÚ¡Û»Ý¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª¼ê±©Ãæ¤Î¾È¤ê¾Æ¤ ´Å¿ÉÌ£¤¬¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë byÊÝÅÄ Èþ¹¬¤µ¤ó
´Å¿É¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬¡¢¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë¼ê±©Ãæ¤Îºî¤êÊý¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó°ì¤Ä¤Ç´ÊÃ±¡ª¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤¬¤¤¤¤¿´Å¿É¤Ê¥¿¥ì¤Ç¼ê±©Ãæ¤ò¾È¤ê¾Æ¤¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§20Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§308Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¦¥½¥à¥ê¥¨¡¡ÊÝÅÄ Èþ¹¬
¥µ¥é¥ÀÌý ¾®¤µ¤¸2
¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä
¼ò Âç¤µ¤¸2
¤ß¤ê¤ó Âç¤µ¤¸1.5
º½Åü Âç¤µ¤¸1
¤·¤ç¤¦¤æ Âç¤µ¤¸1.5
¥Ë¥ó¥Ë¥¯ (¤¹¤ê¤ª¤í¤·)1/2ÊÒÊ¬
¥´¥ÞÌý ¾®¤µ¤¸1
°ìÌ£Åâ¿É»Ò ¾¯¡¹
¤¹¤êÇò¥´¥Þ ¾®¤µ¤¸2
¥Í¥® (¹ï¤ß)Âç¤µ¤¸1
2. ¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ò²Ã¤¨¤Æ²Ð¤ò¼å¤á¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë³¸¤ò¤·¤Æ²Ð¤òÄÌ¤¹¡£
3. ³¸¤ò³°¤·¤Æ¶¯²Ð¤Ç¼Ñ¤«¤é¤á¡¢¼Ñ½Á¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¹¤êÇò¥´¥Þ¤ò¤«¤é¤á¤Æ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¥Í¥®¤ò»¶¤é¤¹¡£
¡Ú¥¹¡¼¥×¡¦½Á¡ÛÅß±»¤È¥Í¥®¤Î¤ß¤½½Á
½À¤é¤«¤¯¼Ñ¤¿Åß±»¤È¥Í¥®¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤ß¤½½Á¤Ç¤¹¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§20Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§46Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¦¥½¥à¥ê¥¨¡¡ÊÝÅÄ Èþ¹¬
Çò¥Í¥® 1/2ËÜ ¤À¤·½Á 400ml
¤ß¤½ Âç¤µ¤¸1.5~2
2. ¤ß¤½¤òÍÏ¤Æþ¤ì¤Æ²Ð¤ò»ß¤á¡¢´ï¤ËÃí¤®Æþ¤ì¤ë¡£
