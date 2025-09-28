¥×¥í¤ÎÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖE¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¤´¾Ò²ð¤¹¤ëº£Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ ¡ÖÆ¦Éå¤È¥Ä¥Ê¤ÎÍñ¤È¤¸¡× ¡Ö»Ý¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª¼ê±©Ãæ¤Î¾È¤ê¾Æ¤­ ´Å¿ÉÌ£¤¬¤ä¤ß¤Ä¤­¤Ë byÊÝÅÄ Èþ¹¬¤µ¤ó¡× ¡ÖÅß±»¤È¥Í¥®¤Î¤ß¤½½Á¡× ¤ÎÁ´3ÉÊ¡£
¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁË­ÉÙ¤Ê¥Ø¥ë¥·¡¼¸¥Î©¡£

¡Ú¼çºÚ¡ÛÆ¦Éå¤È¥Ä¥Ê¤ÎÍñ¤È¤¸
¥Ä¥Ê¤ÈÌîºÚ¤Î¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ÎßÖ¤á¤â¤Î¡£ÌÚÌÊÆ¦Éå¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿å¤­¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£

©E¥ì¥·¥Ô


Ä´Íý»þ´Ö¡§15Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§275Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¦¥½¥à¥ê¥¨¡¡ÊÝÅÄ Èþ¹¬

ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

ÌÚÌÊÆ¦Éå  2/3Ãú
  ±ö  ¾¯¡¹
  ¥´¥ÞÌý  ¾®¤µ¤¸1
¶Ì¥Í¥®  1/4¸Ä
¥Ô¡¼¥Þ¥ó  2¸Ä
¥Ä¥Ê  (´Ì)70g
¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä
  ¼ò  Âç¤µ¤¸1
  ¤ß¤ê¤ó  Âç¤µ¤¸1
  ¤·¤ç¤¦¤æ  ¾®¤µ¤¸1/2
  ±ö  Å¬ÎÌ   ¥Ë¥ó¥Ë¥¯  (¤¹¤ê¤ª¤í¤·)¾¯¡¹
¡ãÍñ±Õ¡ä
  ÍÏ¤­Íñ  1¸ÄÊ¬
  ±ö  ¾¯¡¹

¡Ú²¼½àÈ÷¡Û

ÌÚÌÊÆ¦Éå¤Ï¥­¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÊñ¤ó¤Ç¿åµ¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤­¤ê¡¢¸ü¤µ1cm¤ÎÂç¤­¤Ê¤Ò¤È¤¯¤ÁÂç¤ËÀÚ¤ê¡¢±ö¾¯¡¹¤ò¿¶¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô


¶Ì¥Í¥®¤Ï½ÄÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤Ï½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¼ï¤È¥Ø¥¿¤ò¼è¤ê¡¢¤Ò¤È¤¯¤ÁÂç¤ÎÍðÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¡ãÍñ±Õ¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô



¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥´¥ÞÌý¤òÇ®¤·¤ÆÌÚÌÊÆ¦Éå¤òÊÂ¤Ù¡¢Á´ÂÎ¤Ë¾Æ¤­¿§¤ò¤Ä¤±¤Æ²Ð¤ò»ß¤á¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¼è¤ê½Ð¤¹¡£

©E¥ì¥·¥Ô


2. Æ±¤¸¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¶Ì¥Í¥®¡¢¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡¢¥Ä¥Ê¤òÌý¤´¤ÈÆþ¤ì¡¢¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ÎºàÎÁ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤Ò¤Èº®¤¼¤·¡¢Ãæ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô


3. ¼Ñ¤¿¤Ã¤¿¤é²Ð¤ò¼å¤á¤Æ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë³¸¤ò¤·¡¢¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿¤é³¸¤ò³°¤·¡¢ÌÚÌÊÆ¦Éå¤òÌá¤·Æþ¤ì¤Æ¶¯²Ð¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô


4. ¡ãÍñ±Õ¡ä¤ò¤Þ¤ï¤·Æþ¤ì¡¢²Ð¤ò»ß¤á¤ÆÈ¾½Ï¤Ë²Ð¤òÄÌ¤·¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô



¡ÚÉûºÚ¡Û»Ý¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª¼ê±©Ãæ¤Î¾È¤ê¾Æ¤­ ´Å¿ÉÌ£¤¬¤ä¤ß¤Ä¤­¤Ë byÊÝÅÄ Èþ¹¬¤µ¤ó
´Å¿É¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬¡¢¤ä¤ß¤Ä¤­¤Ë¤Ê¤ë¼ê±©Ãæ¤Îºî¤êÊý¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó°ì¤Ä¤Ç´ÊÃ±¡ª¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤¬¤­¤¤¤¿´Å¿É¤Ê¥¿¥ì¤Ç¼ê±©Ãæ¤ò¾È¤ê¾Æ¤­¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£

©E¥ì¥·¥Ô


Ä´Íý»þ´Ö¡§20Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§308Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¦¥½¥à¥ê¥¨¡¡ÊÝÅÄ Èþ¹¬

ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

·Ü¼ê±©Ãæ  8ËÜ   ±ö  ¾¯¡¹
¥µ¥é¥ÀÌý  ¾®¤µ¤¸2
¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä
  ¼ò  Âç¤µ¤¸2
  ¤ß¤ê¤ó  Âç¤µ¤¸1.5
  º½Åü  Âç¤µ¤¸1
  ¤·¤ç¤¦¤æ  Âç¤µ¤¸1.5
  ¥Ë¥ó¥Ë¥¯  (¤¹¤ê¤ª¤í¤·)1/2ÊÒÊ¬
  ¥´¥ÞÌý  ¾®¤µ¤¸1
  °ìÌ£Åâ¿É»Ò  ¾¯¡¹
¤¹¤êÇò¥´¥Þ  ¾®¤µ¤¸2
¥Í¥®  (¹ï¤ß)Âç¤µ¤¸1

¡Ú²¼½àÈ÷¡Û

·Ü¼ê±©Ãæ¤Ï¹ü¤ÎºÝ¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¡¢±ö¤ò¤â¤ß¹þ¤ó¤Ç10Ê¬ÃÖ¤¯¡£¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô



¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ·Ü¼ê±©Ãæ¤Î¿åµ¤¤ò¥­¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¿¡¤­¼è¤ê¡¢¥µ¥é¥ÀÌý¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÊÂ¤ÙÆþ¤ì¡¢ÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¾Æ¤­¿§¤ò¤Ä¤±¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô


2. ¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ò²Ã¤¨¤Æ²Ð¤ò¼å¤á¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë³¸¤ò¤·¤Æ²Ð¤òÄÌ¤¹¡£

©E¥ì¥·¥Ô


3. ³¸¤ò³°¤·¤Æ¶¯²Ð¤Ç¼Ñ¤«¤é¤á¡¢¼Ñ½Á¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¹¤êÇò¥´¥Þ¤ò¤«¤é¤á¤Æ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¥Í¥®¤ò»¶¤é¤¹¡£

©E¥ì¥·¥Ô



¡Ú¥¹¡¼¥×¡¦½Á¡ÛÅß±»¤È¥Í¥®¤Î¤ß¤½½Á
½À¤é¤«¤¯¼Ñ¤¿Åß±»¤È¥Í¥®¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤ß¤½½Á¤Ç¤¹¡£

©E¥ì¥·¥Ô


Ä´Íý»þ´Ö¡§20Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§46Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¦¥½¥à¥ê¥¨¡¡ÊÝÅÄ Èþ¹¬

ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

Åß±»  1/16~1/8¸Ä
Çò¥Í¥®  1/2ËÜ ¤À¤·½Á  400ml
¤ß¤½  Âç¤µ¤¸1.5~2

¡Ú²¼½àÈ÷¡Û

Åß±»¤Ï¼ï¤È¥ï¥¿¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢Èé¤ò¤à¤¤¤Æ¸ü¤µ1¡Á1.5cm¤Î¤Ò¤È¤¯¤ÁÂç¤ËÀÚ¤ë¡£Çò¥Í¥®¤Ï¼Ð¤áÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô



¡Úºî¤êÊý¡Û

1. Æé¤ËÅß±»¡¢Çò¥Í¥®¡¢¤À¤·½Á¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£¼Ñ¤¿¤Ã¤¿¤é¼å²Ð¤Ë¤·¤ÆÆé¤Ë³¸¤ò¤·¡¢Åß±»¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¼Ñ¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô


2. ¤ß¤½¤òÍÏ¤­Æþ¤ì¤Æ²Ð¤ò»ß¤á¡¢´ï¤ËÃí¤®Æþ¤ì¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô