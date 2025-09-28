着こなし迷子は【グローバルワーク】へ！ ママ店員さんがお手本♡「こなれコーデ」

どうすればおしゃれに見える？ そんなお悩みを解決してくれそうなのが、店員さんのコーディネート。今回ご紹介するのは【グローバルワーク】のママ店員さんの着こなし。動きやすさを考えつつ、おしゃれに見える工夫が詰まったスタイルは、真似したくなりそうなものばかり。おしゃれに迷ったら、ぜひ参考にしてみて。

ふんわりシャツでカジュアルに可愛さをプラス

Tシャツとジーンズのカジュアルな組み合わせに、ブルーのシャツを羽織った爽やかなスタイル。柔らかな雰囲気のシャツは、後ろにギャザーが寄ったふんわりシルエットで、可愛らしさが漂う一枚。ボリューム袖もポイントのシャツを羽織ることで、いつものカジュアルコーデがぐっとおしゃれに。動きやすいパンツスタイルなら、お買い物やたくさん歩く日にもぴったり。

ダークカラーも程よい肌見せで軽やか

上下ゆったりとしたシルエットでリラックス感のあるスタイル。公園コーデやゆったり過ごしたい休日にもぴったりです。旬のブラウンを取り入れることで、今っぽさもしっかり感じられます。全体をダークカラーでまとめつつも、シアー素材のトップスで重たく見えにくいのがポイントです。

白スカートで爽やかこなれコーデ

ロゴTに、きれいめな白のロングスカートを合わせたカジュアルモノトーンコーデ。ヴィンテージ感のあるTシャツも、白スカートのおかげで爽やかにまとまり、こなれた雰囲気に。きれいめとカジュアルがちょうどいいバランスで、決めすぎずラフすぎないスタイルがおしゃれ見えを叶えてくれそう。スタッフのぺぺちこさんによると「透け感は気にならずに穿けました！」とのことなので、デイリーコーデにも取り入れやすそうです。

忙しい朝にも頼れるワンピース

がばっと着るだけでスタイルが決まる黒のワンピースは、忙しい朝にも頼れる存在。ノースリーブのワンピースには、白Tをインすれば気になる二の腕も自然にカバーできそうです。動くたびに揺れる裾が軽やかで、ほんのりフェミニンな雰囲気に。子どもからも「ママかわいい！」って嬉しい言葉をもらえるかも。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N