秋限定♡ぴよりん「お月見ぴよりん」が登場！名古屋で楽しむ特別スイーツ

名古屋の人気スイーツ「ぴよりん」から、秋を彩る限定商品「お月見ぴよりん」が登場します。販売期間は2025年10月3日（金）～10月13日（月・祝）まで。名古屋コーチン卵の濃厚プリンをチョコ味のババロアで包み、ブラックココアのクラムと月型チョコをあしらった、秋の夜空を思わせる一品です。かわいさと上品さを兼ね備えた特別な味わいをお楽しみください。

お月見ぴよりんの魅力と味わい

「お月見ぴよりん」は、名古屋コーチン卵を使った濃厚プリンをなめらかなチョコ味ババロアで包み込み、ブラックココアのクラムで秋らしい装いに仕上げています。

黒いくちばしや月を模したチョコがアクセントとなり、見た目も味わいも特別。プリンとチョコの優しい甘さが重なり、秋の夜長にぴったりの贅沢スイーツです♡

販売期間・価格・販売店舗情報

「お月見ぴよりん」は2025年10月3日（金）～10月13日（月・祝）の期間限定販売。価格は550円（税込）で、お一人様2ぴよまでの個数制限があります（ぴよりんshopアトリエ店は制限なし）。

販売場所はJR名古屋駅構内の「ぴよりんshop」と春日井市の「ぴよりんshopアトリエ店」。販売時間は各店で異なり、名古屋駅店は9時、12時、15時、18時から、アトリエ店は13時から販売されます。

名古屋スイーツ「ぴよりん」とは？

「ぴよりん」は、名古屋コーチン卵のプリンをバニラ香るババロアで包み、スポンジをまとうひよこ型の生スイーツ。

ふんわりとした可愛らしい見た目と本格的な味わいで、多くのファンに愛されています。

公式HPやSNSでも最新情報をチェックでき、限定フレーバーが登場するたびに行列ができるほどの人気♡今回のお月見ぴよりんも完売必至です。

秋の夜空に映える限定ぴよりんを♡

秋限定で登場する「お月見ぴよりん」は、可愛らしさと秋らしいシックな雰囲気を楽しめる特別なスイーツ。

名古屋に訪れる予定がある方や、地元の方にもぜひ味わっていただきたい一品です。販売期間はわずか10日間♪お月様に見立てたチョコと濃厚プリンの調和を、ぜひこの機会に堪能してみてください。