¡¡¢¡À¾Éð1¡½4¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê27Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¡¢ÅìµþÅÔÎ©Àî»ÔÆâ¤Ç½Ë¾¡²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡½Ë¾¡²ñ¤Ç¤ÏÂ¹ÀµµÁ¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¢²¦Äç¼£µåÃÄ²ñÄ¹¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬¤¢¤Ã¤¿¸å¡¢¶À³«¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Áª¼ê²ñÄ¹¤Î¼þÅìÍ¤µþ¤¬¡Öº£Ç¯¤ÏºÇ²¼°Ì¤â·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢1·³¤«¤é4·³¤Þ¤Ç¤ÎÁ´°÷¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤¬¡¢º£Ç¯¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¥Ô¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÀï¤¨¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á´°÷¤ÎÎÏ¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤È1²ó¡¢2²ó¡¢¼þÅìÁª¼ê²ñÄ¹¤ò¤³¤Î¾ì¤ËÎ©¤¿¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡º£Æü³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢Ëº¤ì¤ë¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¸å¡¢¡Ö3¡¢2¡¢1¡¢¥Ô¡¼¥¹¡×¤Î¤«¤±À¼¤Ç°ìÀÆ¤Ë¥Ó¡¼¥ë¤«¤±¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡½Ë¾¡²ñ¤Ç¤Ï¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó1ËÜ¡¢ÉÓ¥Ó¡¼¥ë3000ËÜ¡¢ÆüËÜ¼ò4Ã®¡¢¥³¡¼¥é240ËÜ¤¬½Ö¤¯´Ö¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£