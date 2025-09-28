安くて脂たっぷり！さんまのおいしい食べ方『揚げさんまの南蛮漬け』下ごしらえのコツ

旬のさんまを塩焼き以外でも楽しむなら、南蛮漬けがおすすめ！ 小麦粉をしっかりつけて揚げると、外はカリッと、中はさんまのうまみがしっかり味わえるジューシーなおいしさに。南蛮だれに漬けて仕上げれば、ご飯がすすむおかずに大変身しますよ。

『揚げさんまの南蛮漬け』のレシピ

材料（2人分）

さんま……2尾

玉ねぎ……1/2個

ピーマン……2個

〈南蛮だれ〉

酢……1カップ

水……1/2カップ

しょうゆ……大さじ2

みりん……大さじ3

砂糖……大さじ1と1/2

小麦粉

サラダ油

作り方

（１）下ごしらえをする

さんまは流水で洗い、背を手前、頭を左にして置き、包丁で頭を落とす。尾を持って尾から包丁を寝かせて入れ、身をそぐ（下写真）。反対側も同様に身をそぎ、4等分に切る。玉ねぎは縦半分に切って、横の方向に斜め薄切りにする。ピーマンは縦半分に切ってへたと種を取り、縦に細切りにする。密閉容器に〈南蛮だれ〉の材料を順に入れ、混ぜ合わせる。玉ねぎ、ピーマンを加える。

（２）さんまに小麦粉をまぶし、揚げる

ボールに小麦粉適宜を入れ、さんまを加えてさらに小麦粉適宜を入れる。ボールをあおるようにして小麦粉をまぶして少しおき、さんまから水分が出てきたら、再度小麦粉適宜をまぶす（二段粉）。フライパンにサラダ油を高さ5mmほど入れ、中温（約170℃。乾いた菜箸の先を底に当てると、細かい泡がシュワシュワとまっすぐ出る程度）に熱する。皮目を上にしてさんまを入れ、２分ほど揚げる。ころもが固まってきたら裏返し、さらに２分揚げる。さんまを取り出して油をきり、南蛮だれにさんまを入れて、味をなじませる。

さんまは４等分に切ったあと、気になる骨があれば取ってくださいね。

（『オレンジページ2015/10/2号』より）