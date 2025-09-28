らそんぶるが、10月8日に7thデジタルシングル「ストロベリームーン」を配信リリースすることを発表した。

これは本日開催された＜1st LIVE TOUR 2025「月夜の下、私たちは離ればなれにならないツアー」＞初日・東京府中FLIGHT公演にて発表され、ツアータイトルが新曲の歌詞の一節から付けられたことも明らかになった。

「ストロベリームーン」は、恋が叶うと噂される特別な月をモチーフにした失恋ソング。叶わなかった恋の切なさを抱えながらも、共に過ごした時間と愛は決して嘘ではなかったという想いが込められている。永遠ではなくても、2人の出会いを運命と信じ続ける一曲だ。

◆ ◆ ◆

◾︎そら（Vo, G）コメント

恋が叶うと言われるストロベリームーン、その月は私たちの恋は叶えてくれなかったけど、二人で見たあの瞬間の愛は嘘じゃなかったと思わせてくれます。

永遠の愛を象徴するストロベリームーンを私が失恋ソングにしたのは、”一生一緒にいなければ運命じゃない” なんてことは思わないから。私はきっとこの先も二人の出会いを運命と信じてやまないでしょう。

◆ ◆ ◆

＜らそんぶる 1st LIVE TOUR 2025「月夜の下、私たちは離ればなれにならないツアー」＞

9/27 (土) 東京・府中FLIGHT

10/17 (金) 名古屋・ell. FITS ALL

10/19 (日) 福岡・LIVE HOUSE Queblick

10/31 (金) 広島・ALMIGHTY

11/2 (日) 高松・Sound Space RIZIN’

11/3 (月・祝) 大阪・福島 LIVE SQUARE 2nd LINE

11/9 (日) 仙台・LIVE HOUSE enn 3rd

11/22 (土) 札幌・SPIRITUAL LOUNGE

11/28 (金) 渋谷・duo MUSIC EXCHANGE 【チケット】

e+：https://eplus.jp/rassembler/

ぴあ：https://w.pia.jp/t/rassemble/

ローソン：https://l-tike.com/rassemble/