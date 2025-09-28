オーイシマサヨシが、2026年9月22日・23日に日本武道館にてワンマン公演＜オーイシ武道館 Vol.3＞、＜大石武道館＞の開催を発表した。

本情報は、満員御礼の中開催されたさいたまスーパーアリーナ公演＜オーイシSSA＞Day1にてサプライズ解禁された。オーイシマサヨシは3度目の日本武道館ワンマン公演、そしてシンガーソングライター大石昌良名義では初の武道館公演となる。チケットは両公演ともにファンクラブチケット最速先行の申込が本日よりスタート。

オーイシマサヨシは、明日9月28日に＜オーイシSSA＞Day2が開催を控えており、現在配信チケットが1000円でZAIKOにてチケット発売中。ゲストにグリッドマン、ダイナゼノン、REAL AKIBA BOYZ、Tom-H@ck、グランナーR、グランナーK、Sound Scheduleが参戦する。また本日行われたDay1も10月4日23時59分までアーカイブ配信中だ。

■ライブ情報

＜オーイシ武道館 Vol.3 〜オーイシマサヨシ ワンマンライブ at 日本武道館〜＞

2026年9月22日(火・祝) 開場17:00／開演18:00

会場：日本武道館

出演：オーイシマサヨシ

チケット：全席指定 9,800円 (税込)

＜大石武道館 〜大石昌良 弾き語りワンマンライブ at 日本武道館〜＞

2026年9月23日(水・祝) 開場15:00／開演16:00

会場：日本武道館

出演：大石昌良

チケット：全席指定 8,800円 (税込)

チケット販売スケジュール

ファンクラブ「CLUB014」会員最速先行

申込受付期間：2025/9/27(土) 21:00〜2025/10/12(日)23:59

抽選結果発表：2025/10/17(金) 19:00以降

支払手続期間：2025/10/17(金) 19:00 〜 2025/10/20(月) 23:59

チケット詳細はこちら

https://www.014014.jp/news/7196

■ライブ配信情報

＜オーイシSSA 〜オーイシマサヨシ ワンマンライブ at さいたまスーパーアリーナ〜＞

・Day1

2025年9月27日(土)

アーカイブ配信中

※アーカイブ配信は2025年10月4日(土) 23:59までとなります。

・Day2

2025年9月28日(日)

配信開場：15:00 / 配信スタート：16:00

※時間は状況により前後する可能性がございますので予めご了承ください。

※アーカイブ配信は2025年10月5日(日) 23:59までとなります。

出演：オーイシマサヨシ

ゲスト：

Day1

ウルトラマンロッソ

ウルトラマンブル

ウーリャ

加藤純一

鈴木愛理

大石昌良

Day2

グリッドマン

ダイナゼノン

REAL AKIBA BOYZ

Tom-H@ck

グランナーR

グランナーK

Sound Schedule

配信チケット：1,000円(税込)

※チケット代のほかに別途手数料が掛かります。

チケット販売期間：

Day1

2025年9月1日(月) 18:00 〜 2025年10月4日(土) 21:00

Day2

2025年9月1日(月) 18:00 〜 2025年10月5日(日) 21:00

チケット販売ページ：

https://ponycanyon.zaiko.io/e/oishissa2025