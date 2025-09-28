SUPER★DRAGON、ツアーファイナル公演で結成10周年記念ソング初披露。メジャー4thシングル発売決定
SUPER★DRAGONが、結成10周年を迎えた9月27日にツアー＜SUPER X＞ファイナル公演をパシフィコ横浜の国立大ホールで開催した。
今年6月にリリースしたメジャー1stアルバム『SUPER X』を引っ提げ、全国9都市を巡った今回のツアーでは“ダークヒーロー”をコンセプトに、壮大かつシアトリカルな世界観を提示。たとえ万人に歓迎される形ではなくとも、己が道を往く決意と覚悟を示した。
アンコールではメジャー4thシングル「Concealer」を12月3日に発売することと、東名阪でのリリースイベント開催を発表。さらに10周年の節目にメンバー全員で歌詞を書き下ろした新曲「笑い話」をサプライズで初披露し、結成からの10年で彼らが経験したリアルを包み隠さず書き綴ったリリックと、想いの籠もったパフォーマンスで、BLUE（SUPER★DRAGON ファンの呼称）を感動の渦で包み込んだ。
ステージを覆う紗幕に映る映像が宇宙から、地球の摩天楼へと急降下して着信音が鳴ると、アルバムのリード曲でありラスト曲でもある「Dark Heroes」でライブはスタート。鋭いラップで幕開け、ライトを浴びた9人が紗幕の向こうで妖しく蠢くスリリングなナンバーが、ここから始まる物語への期待を高める。
そして不穏なBGMで時計の針が巻き戻り、オープニング映像から紗幕が落ちてからは、時空を超えたダーク＆ディープな世界へとBLUEを誘っていった。攻撃的パフォーマンスで五感を刺す「Legend」、9人が客席に降りて青く灯るBLUEのライトスティックを大きく揺らす「PopStar」、軽快なハウスに乗せてディープな恋情を訴える「Hallucination of Love」など、大半の楽曲は彼ら自身がクリエイティブに関わったもの。結成からの10年でアーティストとしての自覚を深めた彼らは、その時々でリアルな想いや表現欲求を、今や自らの手で楽曲に落とし込んでいる。
指先まで神経の行き届いたダンスブレイクや、年長組のFIRE DRAGONと年少組のTHUNDER DRAGONがそれぞれ夏のラブソングを片やセクシーに、片やロマンティックに魅せる場面も。後半戦では黒のロングジャケットをまとい、彼らの原点でもあるミクスチャーロックメドレーをブチ上げ、最後はヘヴィロックアレンジが施されたメジャーデビュー曲「New Rise」で“青に染める時代”への覚悟と決意を歌い上げた。
9人が客席から登場した「Sweets」で大歓声のなか始まったアンコールでは、 メジャー4thシングル「Concealer」のリリースと、リリースイベントの開催も発表。MCでは、結成時は最年長の志村玲於が高校2年生、最年少の松村和哉と柴崎楽に至っては小学5年生と、人生における分岐点が様々に現れる思春期の10年に、それぞれがSUPER★DRAGONを選び続けてきたから、今、9人でステージに立てていることの幸せを異口同音に語った。
良いことばかりでなかった10年を支え合ってきたメンバーへの感謝を誰もが述べて、伊藤壮吾は「あの日から変わらない9人でやってるってことは本当に幸せなことだなと思います」と涙ながらに告白。田中洸希も「この9人を守っていきたいと改めて思えたことがあった」と話し、10周年という大きな節目に「“やった！”よりも“これからだな”って気持ちの方が大きい」と改めて意気込む。
最後に「性格も好きなものもライフスタイルも、てんでバラバラな9人が10年も一緒に歩んでこれた、この事実だけで僕の人生は最高だなって思います。話し出したらキリがないくらい最高の10年。そんな10年の想いをみんなで曲にしてきたんで歌いたいなと思います」と古川毅が前置いて、披露されたのはシングルにも収録される新曲「笑い話」。現在と過去の9人が交錯するメモリアルな映像にメンバー直筆の歌詞を乗せたMVをバックに、1番をFIRE DRAGONの4人で、2番をTHUNDER DRAGONの5人で贈り、9人がそろってから“ただ1人も欠けたくはないでしょ”と高速ラップを放った松村和哉は、感極まって涙を見せた。そうして客席に感動と拍手の嵐を呼んだ「笑い話」は、9月28日0時に配信開始。同時にミュージックビデオも公開となる。
その後は涙を振り切るようにライブ鉄板のヘヴィロック「Untouchable Max」をぶっ放し、さらに鳴りやまぬBLUEの声に応えて、なんとSUPER★DRAGON 初のダブルアンコールも実現。9人で肩を並べて「Younger Forevermore」をパフォーマンスし、ジャン海渡が「皆さんに囲まれて幸せです。これからも俺たちが幸せにします！」と誓いを立てて、4ヶ月に及ぶツアーを締めくくった。記念すべき10周年のアニバーサリーを経て、いっそうBLUEとの絆を深めたSUPER★DRAGON。さらに大きな景色を目指して“9人”の道のりは続いていく。
「笑い話」
2025年9月28日(日) 配信リリース
配信リンク：https://lnk.to/Super_dragon_Waraibanashi
Major 4th Single「Concealer」
2025年12月3日（水）発売
予約：https://lnk.to/Super_dragon_Concealer_CD
■通常盤A（CD only）
[価格] ￥1,650 (税込)
[品番] PCCA-06447
[封入特典] （初回製造分のみ）
トレカA ver. 1枚封入（集合1種、ソロ9種 全10種のうちランダム1種）
[CD収録内容]
・Concealer
・笑い話
他、全3曲収録予定
■通常盤B（CD only）
[価格]￥1,650 (税込)
[品番] PCCA-06448
[封入特典]（初回製造分のみ）
トレカB ver. 1枚封入（集合1種、ソロ9種 全10種のうちランダム1種）
[CD収録内容]
通常盤Aと同内容
【ショップ別先着予約特典】
Amazon.co.jp：メガジャケ Concealer ver（ランダム全9種）
楽天ブックス：スマホサイズステッカー（ランダム全9種）
セブンネットショッピング：アクリルチャーム（ランダム全９種のうち1種）
応援店：オリジナルトレカ（ランダム全9種）
「Concealer」リリースイベント
11月8日(土)14:00 埼玉 ：イオンレイクタウンkaze 翼の広場 [ミニライブ＋特典会]
11月15日(土)14:00神奈川：アリオ橋本 [ミニライブ＋特典会]
11月16日(日)13:00 東京 ：TOC有明 Convention Hall 4F EASTホール [特典会]
11月22日(土)14:00 大阪 ：南港ATC 海辺のステージ [ミニライブ＋特典会]
11月23日(日)11:00 大阪 ：タワーレコード梅田NU茶屋町店 [特典会] <抽選招待制>
11月24日(祝)13:00 大阪 ：なんばスカイオコンベンションホール 7F コンベンションホール [特典会]
11月29日(土)14:00 愛知 ：イオンモール常滑 [ミニライブ＋特典会]
11月30日(日)13:00 愛知 ：名古屋コンベンションホール 3Fメインホール [特典会]
12月3日(水)18:00 東京 ：タワーレコード渋谷店 [特典会] <抽選招待制>
12月4日(木)18:00神奈川：川崎CLUB CITTA’ [スペシャルライブ＋特典会]<抽選招待制>
12月6日(土)13:00 東京 ：有明セントラルタワーホール [楽天ブックス限定イベント]
12月7日(日)13:00 大阪 ：南港ATC ITM棟4階特設会場 [楽天ブックス限定イベント]
※飯島颯につきましては、11月8日(土)、15日(土)、16日(日)のイベントを欠席
※各日程に記載の時間は、イベント開催予定時刻
※各会場へのお問い合わせはご遠慮ください。
※出演メンバー、イベント内容、特典会等の詳細は追ってお知らせ致します。
※天候などにより、急遽イベント・特典会内容が変更・延期・中止等となる可能性がございます。
※今後の状況等により、急遽イベント・特典会内容が変更・延期・中止等、参加メンバーも変更となる可能性がございます。予めご了承ください。
＜SUPER★DRAGON DRA FES 2025＞
神奈川：パシフィコ横浜 国立大ホール
2025年09月28日(日) 開場16:00／開演17:00
当日券発売中：https://super-dragon.jp/news/news9935/
席種・料金・年齢制限
全席指定： 8,800円（税込）
※3歳以上はチケットが必要です。
※3歳未満のお子様は必ず大人1名につき1名まで膝上に限り無料。ただし、お席が必要な場合はチケットが必要です。
◆SUPER★DRAGON オフィシャルサイト
◆SUPER★DRAGON オフィシャルX
◆SUPER★DRAGON オフィシャルInstagram
◆SUPER★DRAGON オフィシャルTikTok
◆SUPER★DRAGON オフィシャルYouTube