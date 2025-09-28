SUPER★DRAGONが、結成10周年を迎えた9月27日にツアー＜SUPER X＞ファイナル公演をパシフィコ横浜の国立大ホールで開催した。

今年6月にリリースしたメジャー1stアルバム『SUPER X』を引っ提げ、全国9都市を巡った今回のツアーでは“ダークヒーロー”をコンセプトに、壮大かつシアトリカルな世界観を提示。たとえ万人に歓迎される形ではなくとも、己が道を往く決意と覚悟を示した。

アンコールではメジャー4thシングル「Concealer」を12月3日に発売することと、東名阪でのリリースイベント開催を発表。さらに10周年の節目にメンバー全員で歌詞を書き下ろした新曲「笑い話」をサプライズで初披露し、結成からの10年で彼らが経験したリアルを包み隠さず書き綴ったリリックと、想いの籠もったパフォーマンスで、BLUE（SUPER★DRAGON ファンの呼称）を感動の渦で包み込んだ。

ステージを覆う紗幕に映る映像が宇宙から、地球の摩天楼へと急降下して着信音が鳴ると、アルバムのリード曲でありラスト曲でもある「Dark Heroes」でライブはスタート。鋭いラップで幕開け、ライトを浴びた9人が紗幕の向こうで妖しく蠢くスリリングなナンバーが、ここから始まる物語への期待を高める。

そして不穏なBGMで時計の針が巻き戻り、オープニング映像から紗幕が落ちてからは、時空を超えたダーク＆ディープな世界へとBLUEを誘っていった。攻撃的パフォーマンスで五感を刺す「Legend」、9人が客席に降りて青く灯るBLUEのライトスティックを大きく揺らす「PopStar」、軽快なハウスに乗せてディープな恋情を訴える「Hallucination of Love」など、大半の楽曲は彼ら自身がクリエイティブに関わったもの。結成からの10年でアーティストとしての自覚を深めた彼らは、その時々でリアルな想いや表現欲求を、今や自らの手で楽曲に落とし込んでいる。

指先まで神経の行き届いたダンスブレイクや、年長組のFIRE DRAGONと年少組のTHUNDER DRAGONがそれぞれ夏のラブソングを片やセクシーに、片やロマンティックに魅せる場面も。後半戦では黒のロングジャケットをまとい、彼らの原点でもあるミクスチャーロックメドレーをブチ上げ、最後はヘヴィロックアレンジが施されたメジャーデビュー曲「New Rise」で“青に染める時代”への覚悟と決意を歌い上げた。

9人が客席から登場した「Sweets」で大歓声のなか始まったアンコールでは、 メジャー4thシングル「Concealer」のリリースと、リリースイベントの開催も発表。MCでは、結成時は最年長の志村玲於が高校2年生、最年少の松村和哉と柴崎楽に至っては小学5年生と、人生における分岐点が様々に現れる思春期の10年に、それぞれがSUPER★DRAGONを選び続けてきたから、今、9人でステージに立てていることの幸せを異口同音に語った。

良いことばかりでなかった10年を支え合ってきたメンバーへの感謝を誰もが述べて、伊藤壮吾は「あの日から変わらない9人でやってるってことは本当に幸せなことだなと思います」と涙ながらに告白。田中洸希も「この9人を守っていきたいと改めて思えたことがあった」と話し、10周年という大きな節目に「“やった！”よりも“これからだな”って気持ちの方が大きい」と改めて意気込む。

最後に「性格も好きなものもライフスタイルも、てんでバラバラな9人が10年も一緒に歩んでこれた、この事実だけで僕の人生は最高だなって思います。話し出したらキリがないくらい最高の10年。そんな10年の想いをみんなで曲にしてきたんで歌いたいなと思います」と古川毅が前置いて、披露されたのはシングルにも収録される新曲「笑い話」。現在と過去の9人が交錯するメモリアルな映像にメンバー直筆の歌詞を乗せたMVをバックに、1番をFIRE DRAGONの4人で、2番をTHUNDER DRAGONの5人で贈り、9人がそろってから“ただ1人も欠けたくはないでしょ”と高速ラップを放った松村和哉は、感極まって涙を見せた。そうして客席に感動と拍手の嵐を呼んだ「笑い話」は、9月28日0時に配信開始。同時にミュージックビデオも公開となる。

その後は涙を振り切るようにライブ鉄板のヘヴィロック「Untouchable Max」をぶっ放し、さらに鳴りやまぬBLUEの声に応えて、なんとSUPER★DRAGON 初のダブルアンコールも実現。9人で肩を並べて「Younger Forevermore」をパフォーマンスし、ジャン海渡が「皆さんに囲まれて幸せです。これからも俺たちが幸せにします！」と誓いを立てて、4ヶ月に及ぶツアーを締めくくった。記念すべき10周年のアニバーサリーを経て、いっそうBLUEとの絆を深めたSUPER★DRAGON。さらに大きな景色を目指して“9人”の道のりは続いていく。

Major 4th Single「Concealer」

2025年12月3日（水）発売

予約：https://lnk.to/Super_dragon_Concealer_CD ■通常盤A（CD only）

[価格] ￥1,650 (税込)

[品番] PCCA-06447

[封入特典] （初回製造分のみ）

トレカA ver. 1枚封入（集合1種、ソロ9種 全10種のうちランダム1種）

[CD収録内容]

・Concealer

・笑い話

他、全3曲収録予定 ■通常盤B（CD only）

[価格]￥1,650 (税込)

[品番] PCCA-06448

[封入特典]（初回製造分のみ）

トレカB ver. 1枚封入（集合1種、ソロ9種 全10種のうちランダム1種）

[CD収録内容]

通常盤Aと同内容 【ショップ別先着予約特典】

Amazon.co.jp：メガジャケ Concealer ver（ランダム全9種）

楽天ブックス：スマホサイズステッカー（ランダム全9種）

セブンネットショッピング：アクリルチャーム（ランダム全９種のうち1種）

応援店：オリジナルトレカ（ランダム全9種）

「Concealer」リリースイベント

11月8日(土)14:00 埼玉 ：イオンレイクタウンkaze 翼の広場 [ミニライブ＋特典会]

11月15日(土)14:00神奈川：アリオ橋本 [ミニライブ＋特典会]

11月16日(日)13:00 東京 ：TOC有明 Convention Hall 4F EASTホール [特典会]

11月22日(土)14:00 大阪 ：南港ATC 海辺のステージ [ミニライブ＋特典会]

11月23日(日)11:00 大阪 ：タワーレコード梅田NU茶屋町店 [特典会] <抽選招待制>

11月24日(祝)13:00 大阪 ：なんばスカイオコンベンションホール 7F コンベンションホール [特典会]

11月29日(土)14:00 愛知 ：イオンモール常滑 [ミニライブ＋特典会]

11月30日(日)13:00 愛知 ：名古屋コンベンションホール 3Fメインホール [特典会]

12月3日(水)18:00 東京 ：タワーレコード渋谷店 [特典会] <抽選招待制>

12月4日(木)18:00神奈川：川崎CLUB CITTA’ [スペシャルライブ＋特典会]<抽選招待制>

12月6日(土)13:00 東京 ：有明セントラルタワーホール [楽天ブックス限定イベント]

12月7日(日)13:00 大阪 ：南港ATC ITM棟4階特設会場 [楽天ブックス限定イベント] ※飯島颯につきましては、11月8日(土)、15日(土)、16日(日)のイベントを欠席

※各日程に記載の時間は、イベント開催予定時刻

※各会場へのお問い合わせはご遠慮ください。

※出演メンバー、イベント内容、特典会等の詳細は追ってお知らせ致します。

※天候などにより、急遽イベント・特典会内容が変更・延期・中止等となる可能性がございます。

※今後の状況等により、急遽イベント・特典会内容が変更・延期・中止等、参加メンバーも変更となる可能性がございます。予めご了承ください。 ＜SUPER★DRAGON DRA FES 2025＞

神奈川：パシフィコ横浜 国立大ホール

2025年09月28日(日) 開場16:00／開演17:00

当日券発売中：https://super-dragon.jp/news/news9935/ 席種・料金・年齢制限

全席指定： 8,800円（税込）

※3歳以上はチケットが必要です。

※3歳未満のお子様は必ず大人1名につき1名まで膝上に限り無料。ただし、お席が必要な場合はチケットが必要です。

