DXTEEN¡¢6th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÎ¾ÊÒÁÛ¤¤¡×¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ
DXTEEN¤¬¡¢9·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿6th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÎ¾ÊÒÁÛ¤¤¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¡¢9·î27Æü¤ËÅìµþ¡¦¼®Î±¥·¥ª¥µ¥¤¥ÈÃÏ²¼ÊâÆ»¤Ë¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤Ç¤¢¤ëÊÒÁÛ¤¤¥½¥ó¥°¡ÖWant you bad¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÃ«¸ýÂÀ°ì¤¬¡ÖËÍ¤¿¤Á¤ò¤ª½Ë¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¹þ¤à¤È¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¤ÎÂ¼¾å¤¬ÅÐ¾ì¡£¿·¶Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÆÃÀ½¥é¥Ö¥ê¡¼¥±¡¼¥¤ò·È¤¨¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø¥Þ¥Â¥é¥ÖÂ¼¾å¤Îº£Æü¤ÎÁêÊý¤ÏÃ¯¤À!? Î¾ÊÒÁÛ¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª¡Ù´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£¤ªÂê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â¼¾å¤Ë´ó¤»¤¿²óÅú¤òÈäÏª¤·¡¢Â¼¾å¤¬ºÇ¤â¡È¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¡É¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¡¢ËÜÆü¤Î¡ÈÁêÊý¡É¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢1 Ìä¤âÀµ²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»ûÈø¹á¿®¡£Â¼¾å¤Ï¡Ö´é¤¬¥¿¥¤¥×¡ª¡×¤ÈÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬µ¯¤³¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÎ¾ÊÒÁÛ¤¤¡×¤òÈäÏª¤·¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤Ê°ìÂÎ´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï¡¢ÌÀÆü9·î28Æü¤Ëºë¶Ì¡¦¥¹¥Æ¥é¥¿¥¦¥óÂçµÜ¤Ë¤Æ³«ºÅÍ½Äê¡£
¼Ì¿¿¡ý¤Ä¤Ü¤¤ ¤Ò¤í¤³
6th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÎ¾ÊÒÁÛ¤¤¡×
2025.09.24 RELEASE
◾︎½é²ó¸ÂÄêÈ×A
CD+DVD
²Á³Ê¡§\2,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/\2,545¡ÊÀÇÈ´¡Ë
ÉõÆþÆÃÅµ
¡ ±þÊçÃêÁª·ô¡Ê¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ë1Ëç
¢ ¥Ç¥£¥¨¥¯¥«¡¼¥É1Ëç¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×A ver. 6¼ïÎà¤ÎÃæ¤«¤é1Ëç¤ò¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
CD¡ÊÁ´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ¡Ë
1.Î¾ÊÒÁÛ¤¤
¥É¥é¥Þ¡Ø½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¼çÂê²Î
2.Change Over
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Õ¥§¥ë¥Þ¡¼¤ÎÎÁÍý¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
3.Want you bad
4.Î¾ÊÒÁÛ¤¤ -instrumental-
5.Change Over -instrumental-
6.Want you bad -instrumental-
DVD¡ÊJAPAN JAM 2025 WING STAGE¡Ë
1.Handle
2.DRAW+ing
3.Switch
4.Next
5.First Flight
6.Tick-Tack
¥É¥é¥Þ¡Ø¤ä¤Ö¤µ¤«¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
7.DREAMLIKE
8.Dealio!?
0.Bonus Footage¡§Visual Commentary
◾︎½é²ó¸ÂÄêÈ×B
CD¡ÜPHOTOBOOK
²Á³Ê¡§\1,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/\1,727¡ÊÀÇÈ´¡Ë
ÉõÆþÆÃÅµ
¡ ±þÊçÃêÁª·ô¡Ê¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ë1Ëç
¢ ¥Ç¥£¥¨¥¯¥«¡¼¥É1Ëç¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×B ver. 6¼ïÎà¤ÎÃæ¤«¤é1Ëç¤ò¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
CD¡ÊÁ´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ¡Ë
1.Î¾ÊÒÁÛ¤¤
¥É¥é¥Þ¡Ø½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¼çÂê²Î
2.Change Over
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Õ¥§¥ë¥Þ¡¼¤ÎÎÁÍý¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
3.Want you bad
4.Î¾ÊÒÁÛ¤¤ -instrumental-
5.Change Over -instrumental-
6.Want you bad -instrumental-
◾︎ÄÌ¾ïÈ×
CD ONLY
²Á³Ê¡§¡ï1,400¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/\1,273¡ÊÀÇÈ´¡Ë
½é²ó¥×¥ì¥¹¸ÂÄêÉõÆþÆÃÅµ
¡ ±þÊçÃêÁª·ô¡Ê¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ë1Ëç
¢ ¥»¥ë¥«¥È¥ì¥«1Ëç¡ÊÄÌ¾ïÈ× ver. 6¼ïÎà¤ÎÃæ¤«¤é1Ëç¤ò¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
CD¡ÊÁ´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ¡Ë
1.Î¾ÊÒÁÛ¤¤
¥É¥é¥Þ¡Ø½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¼çÂê²Î
2.Change Over
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Õ¥§¥ë¥Þ¡¼¤ÎÎÁÍý¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
3.Want you bad
4.Î¾ÊÒÁÛ¤¤ -instrumental-
5.Change Over -instrumental-
6.Want you bad -instrumental-
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ
¢¡TOWER RECORDS ¥È¥ì¥« (TOWER RECORDS ver.) ¢¨6¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1¼ï
¢¡HMV ¥È¥ì¥«(HMVver.) ¢¨6¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1¼ï
¢¡³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹ PP ¥Þ¥ë¥Á¥±¡¼¥¹ ¢¨6 ¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1¼ï
PRESS RELEASE
¢¡UNIVERSAL MUSIC STORE ³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¥«¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÆÃÀ½¥¹¥ê¡¼¥Ö¥±¡¼¥¹(CD3·ÁÂÖ¼ýÇ¼²Ä) ¤µ¤é¤Ë³Æ¥á¥ó ¥Ð¡¼¤ÎÄ¾É®¥½¥í¥µ¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆÃÀ½¥¹¥ê¡¼¥Ö120¸Ä¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹(¥á¥ó¥Ð¡¼1¿Í¤Ë¤Ä¤20¸Ä¤º¤Ä / ¹ç·×120¸Ä)
¢¡Amazon.co.jp ¥á¥¬¥¸¥ã¥± ¢¨¤´¹ØÆþ³¨ÊÁ
¢¡DXTEEN OFFICIAL STORE ¥Ï¡¼¥Õ¥µ¥¤¥ºÀ¸¼Ì¿¿ ¢¨6¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1¼ï ¢¡LAPONEONLINESHOP ¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É ¢¨6¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1¼ï
DXTEEN 6TH SINGLE¡ØÎ¾ÊÒÁÛ¤¤¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È
2025Ç¯9·î28Æü(Æü) ºë¶Ì¡¦¥¹¥Æ¥é¥¿¥¦¥óÂçµÜ ²°³°¥á¥í¡¼¥Ú¹¾ì
https://dxteen.com/news/detail/1373
¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¡ã2026 DXTEEN ARENA LIVE ¡ÁFULL OUT!¡Á¡ä
[Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê]
2026Ç¯1·î9Æü(¶â) ³«¾ì17:30 / ³«±é18:30
¡ãLemino MUSIC FES¡ä
Æü»þ:2025 Ç¯ 10 ·î 5 Æü(Æü)¡¢10 ·î 6 Æü(·î)
²ñ¾ì:Âçºå¡¦´Ø⻄ËüÇî EXPO ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ÖMatsuri¡×(Âçºå¡¦º¡²Ö¶èÌ´½§)
½Ð±é¼Ô:10/5(Æü) JO1 / INI / DXTEEN / ME:I / IS:SUE
¢¨DXTEEN ¤Ï 10/5(Æü)¤Ë½Ð±é
¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000110/