¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤¬2È¯²÷¾¡¤Ç4Ï¢¾¡¡ª¡¡¿ôÅªÉÔÍø¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ïº´Ìî¤¬¥Õ¥ë½Ð¾ì¤â¥Û¡¼¥à¤ÇÇÔÀï
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè5Àá¤¬27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤È¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½MFº´Ìî³¤½®¤ÈÆ±MFÀîùõñ¥ÂÀ½êÂ°¤¹¤ë¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤³¤³¤Þ¤Ç1¾¡1Ê¬2ÇÔ¤Ç¸½ºß13°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Àá¤Ï¿ôÅªÉÔÍø¤Ë´Ù¤ê¤Ê¤¬¤é¤âº´Ìî¤¬1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤È°µ´¬¤Î³èÌö¤òÈäÏª¡£¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ë4¡Ý1¤Ç¾¡Íø¤·¡¢º£µ¨¤Î¥ê¡¼¥°Àï½é¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£°ìÊý¤Î¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¡Ö10¡×¤ò³ÍÆÀ¡£Á°Æü¤Ë¤Ï¼ó°Ì¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬4Ï¢¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½øÈ×Àï¤Ê¤¬¤éÀäÂÐ²¦¼Ô¤ËÎ¥¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â3¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Îº´Ìî¤¬¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢Àîùõ¤¬¾·½¸³°¤È¤Ê¤Ã¤¿»î¹ç¤Ï¡¢³Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç·ã¤·¤¤¶¥¤ê¹ç¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ï21Ê¬¡¢¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç¥Ë¥³¡¦¥·¥å¥í¥Ã¥¿¡¼¥Ù¥Ã¥¯¤¬»ý¤Á±¿¤Ó¡¢¥«¥ê¥à¡¦¥¢¥Ç¥¤¥§¥ß¤¬º¸Â¤ò¿¶¤ë¤âDF¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£¤½¤Î¸å¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢±¦¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¹¥ô¥§¥ó¥½¥ó¤¬ÎäÀÅ¤Ë²¡¤·¹þ¤ß¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë40Ê¬¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÈ¯Æ°¡£¥¢¥Ç¥¤¥§¥ß¤¬ÇØ¸å¤ËÈ´¤±½Ð¤¹¤È¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¤òÄÀ¤á¡¢¥¹¥³¥¢¤ò2¡Ý0¤È¤¹¤ë¡£º´Ìî¤ÏÉ¬»à¤ËÌá¤ë¤âÂÐ±þ¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡2ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï67Ê¬¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥ÈÈ¯À¸¡£¥¢¥Ç¥¤¥§¥ß¤¬DF¥é¥¤¥ó¤ÎÇØ¸å¤ËÈ´¤±½Ð¤¹¤È¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤ÎGK¥í¥Ó¥ó¡¦¥Ä¥§¥ó¥È¥Ê¡¼¤È1ÂÐ1¤Î¾õ¶·¤Ë¡£¥Ä¥§¥ó¥È¥Ê¡¼¤Ï¥¢¥Ç¥¤¥§¥ß¤òÂÐ±þ¤·¤¤ì¤º¡¢Â¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï¡¢Á°ÀáÆ±ÍÍ¤Ë¿ôÅªÉÔÍø¤È¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²Ì´º¤Ë¹¶·â¤ËÅ¾¤¸¤ë¤âÆÀÅÀ¤Ï¤Ê¤é¤º¡£¸åÈ¾¤Ë¥¹¥³¥¢¤ÏÆ°¤«¤º¡¢0¡Ý2¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï¡¢10·î2Æü¤ËUEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¤Î³«ËëÀá¤Ç¥ª¥â¥Ë¥¢¡Ê¥¥×¥í¥¹¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£¤½¤Î¸å5Æü¤Ë¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¤È¤Î°ìÀï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ï10·î1Æü¤ËUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè2Àá¤Ç¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¸å¡¢4Æü¤Ë¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤ÈÀï¤¦¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡¡0¡Ý2¡¡¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡27Ê¬¡¡¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¹¥ô¥§¥ó¥½¥ó¡Ê¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¡Ë
0¡Ý2¡¡40Ê¬¡¡¥«¥ê¥à¡¦¥¢¥Ç¥¤¥§¥ß¡Ê¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¡Ë
