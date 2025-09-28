【S.H.Figuarts ワールドコレクタブルフィギュア×S.H.Figuarts モンキー・D・ルフィ -ギア5-】 9月28日23時 予約締切 2026年1月 発送予定 価格：5,500円

BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「S.H.Figuarts ワールドコレクタブルフィギュア×S.H.Figuarts モンキー・D・ルフィ -ギア5-」の予約をプレミアムバンダイにて本日9月28日23時まで受け付けている。価格は5,500円。発送は2026年1月の予定。

デフォルメフィギュアシリーズ「ワールドコレクタブルフィギュア」とアクションフィギュアブランド「S.H.Figuarts」コラボレーション第二弾が登場。「モンキー・D・ルフィ -ギア5-」が全高約80mmのアクションフィギュアとして立体化されている。

「ワールドコレクタブルフィギュア」サイズの全身に可動機構が実装され、交換用パーツを組み変えて自由に楽しむ可動フィギュアとなっている。豊富なオプションパーツも付属し、様々なシチュエーションを再現できる。

「S.H.Figuarts ワールドコレクタブルフィギュア×S.H.Figuarts モンキー・D・ルフィ -ギア5-」

サイズ：全高約80mm

材質：PVC、ABS製

【商品内容】

・本体

・交換用手首パーツ左右

・伸びた腕パーツ左右

・交換用表情パーツ

・専用台座

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

※発売日は流通により前後する場合があります。