下着を重ね着しなくても、1枚で美シルエットと快適さを叶えてくれるのが「BAMBI WATER」から登場した新作カップ付き長袖トップス。特許取得(*1)の技術を採用し、バストをしっかりホールドしながら女性らしいラインをキープ。カップが内蔵されているので透けにくく、デイリーからリラックスタイムまで幅広く活躍します。毎日のスタイリングをもっとラクに、おしゃれにしてくれるアイテムです♡

クルーネックTロングで大人のカジュアルに



『バンビウォーター カップ イン クルーネックT ロング』（\4,390税込）は、詰まりすぎないクルーネックでデコルテを綺麗に見せつつ、やや長めの袖丈がこなれ感を演出。

長すぎない丈感でタックインもアウトも楽しめ、日常のコーデに取り入れやすいデザインです。シンプルながらも上品な雰囲気を演出できる1枚。

サイズ：4サイズ(カラー：全1色)

*1. 特許第7671531号

BAMBI WATERのカップ付き新作トップスで叶う♡美シルエット&快適さ

クロップドTロングでヘルシーな肌見せを



『バンビウォーター カップ イン クロップドT ロング』（\4,590税込）は、短すぎない絶妙な丈感でヘルシーな印象に。

手の甲にかかるフレアスリーブが女性らしさを添え、ボディラインを美しく見せてくれます。1枚でバストをしっかり支える設計だから、ナイトブラ並みのホールド力も兼ね備えています♪

サイズ：4サイズ(カラー：全1色)

1枚で完成するBAMBI WATERの新定番



「BAMBI WATER」の新作カップ付き長袖トップスは、快適さとデザイン性を両立した心強いアイテム。

特許取得(*1)の技術「COMBINE製法」でバストを高い位置にキープし、どこから見ても美しいシルエットを実現します。

重ね着のストレスから解放されて、毎日のコーデをもっと楽しく♡自分らしいスタイルを演出したい女性にぴったりの1枚です。