¡Öµ¤»ý¤Á¤¬¶õ²ó¤ê¡×V²¦¼ê¤ÇÂçÇÔ¤ÎËÌ¶åÂç¡¡¼ç¾¤Ç¥¨¡¼¥¹¤Î»³²¼·°µ±¡Ö¼¡Àï¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¡×¡Ú¶å½£Ï»Âç³ØÌîµå½©µ¨¥ê¡¼¥°¡Û
¡¡¢¡¶å½£Ï»Âç³ØÌîµå½©µ¨¥ê¡¼¥°ÀïÂè5½µÂè1Æü¡¡À¾ÆîÂç12¡½6ËÌ¶åÂç¡Ê27Æü¡¢ÃÞËÎÐÃÏÌîµå¾ì¡Ë
¡¡ËÌ¶åÂç¤Ï¾¡¤Æ¤Ð8µ¨¤Ö¤ê9ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë°ìÀï¤Ç»×¤ï¤ÌÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î4¾¡ÌÜ¤ò·ü¤±¤ÆÀèÈ¯¤·¤¿¥¨¡¼¥¹¤Î»³²¼·°µ±¡Ê3Ç¯¡¦¼¯»ùÅç¶ÌÎ¶¡Ë¤¬ÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤Æ3²ó6¼ºÅÀ¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤âÁê¼êÂÇÀþ¤ÎÀª¤¤¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»³ËÜ¹ÀÆó´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡ÊÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡Ëµ¤»ý¤Á¤¬¶õ²ó¤ê¤·¤Æ»³²¼¤ÏËÜÍè¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÂÇÀþ¤ÏÁê¼ê¤ò¾å²ó¤ë8°ÂÂÇ¡£10¸Ä¤Î»Í»àµå¤òÍí¤á¤Æ6ÆÀÅÀ¤È¿©¤¤²¼¤¬¤Ã¤¿¡£¼ç¾¤ò·ó¤Í¤ë»³²¼·°¤Ï¡Ö¤Þ¤À1¾¡¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡Àï¤Ï¼éÈ÷¤«¤é»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢º£Æü¤ß¤¿¤¤¤Ë°ÂÂÇ¤ò°ìËÜ°ìËÜ½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ÐÉé¤±¤Ê¤¤¡×¤È¶¯µ¤¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê»³ºêÀ¶Ê¸¡Ë