¤¤Ã¤«¤±¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿´Íý³ØÇî»Î¤ËÁ÷¤Ã¤¿Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡¡13¾¡¤ÇV¹×¸¥¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Âç´ØÍ§µ×¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡Öº²¤ÎÅêµå¡×¤È¤Ï
¡¡»Ï¤Þ¤ê¤Ï°ìÄÌ¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤í¤¤¤íÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¡²ñ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç13¾¡¤Ç¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Âç´ØÍ§µ×¡Ê27¡Ë¤Ï¡¢º£µ¨¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿´Íý³Ø¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÀ¼£Âç¤Ç¤â¶µÊÜ¤ò¼¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿´Íý³ØÇî»Î¤ÎÉÛ»ÜÅØ¡Ê62¡Ë¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ß¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ËÄ¾ÀÜÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯¤Î½©º¢¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥í¡¦¥¢¥Þ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤ä¸ÞÎØÁª¼ê¤Ê¤É¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÉÛ»Ü¡£»ØÆ³¼Ô¤äÁª¼ê¤«¤é¤Î¾Ò²ð¤Ç°ÍÍê¤¬Íè¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÌîµåÁª¼ê¤«¤éÄ¾ÀÜÏ¢Íí¤¬Íè¤¿¤³¤È¤Ë¡ÖºÇ½é¤Ï¾¯¤·¶Ã¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤«¤éÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢ºò¥ª¥Õ¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¥á¥ó¥¿¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤È¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ëÊýË¡¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¿´¤ÎÃÃ¤¨Êý¡×¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤¬¡¢ÉÛ»Ü¤Ï¡Ö¤½¤Î¿Í¤Î¹Í¤¨¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢ÌÜ»Ø¤¹Êý¸þ¤òÃµ¤¹ºî¶È¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÏÅÐÈÄÁ°¤È¸å¤Î½µ2²ó¡£1²ó¤ÎÊ¿¶Ñ¤ÏÌó2»þ´Ö¤À¤¬¡¢ÏÃ¤ËÇ®¤¬Æþ¤ê²á¤®¤Æ4»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤ÇÂç´Ø¤ÏÍýÁÛ¤ÎÅêµå¤ò¡Öº²¤ÎÅêµå¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡£¤½¤³¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿´¶³Ð¤ò¸À¸ì²½¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤ò¤Ä¤Ê¤®¹ç¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ï²¿¤«¤òÌÏº÷¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¿¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Ë¤Ò¤é¤á¤¡¢ÉÔ°Õ¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¥·¥ã¥É¡¼¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨½é¤á¤Æ¡Öº²¤ÎÅêµå¡×¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿1µå¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï6·î12Æü¤Îµð¿ÍÀï¡£8²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡¢¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÀô¸ýÍ§ÂÁ¤ËÅê¤¸¤¿¥é¥¹¥È¥Ü¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¿¿¤óÃæÄã¤á¤Ø¤ÎÄ¾µå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Àô¸ý¤ÏÊø¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¿¶¤êÃÙ¤ì¤Æ¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢¼«¿È¤Î¥Î¡¼¥È¤Ë¡Öº²¤ÎÅêµå¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡140¥¥íÁ°È¾¤Î´Å¤¤µå¤Ç¤âÂÇ¤¿¤ì¤Ê¤¤¡£µåÃÄ¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤â¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤Ç¸«¤Æ¤âÍýÍ³¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÉÛ»Ü¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²¾Àâ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£¡Ö²¾Àâ¤òÎ©¤Æ¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤ß¡¢»î¹ç¤Ç¼ÂÁ©¤·¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ò½¸¤á¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¿·¤·¤¤²¾Àâ¤òÎ©¤Æ¤ë¡£¤³¤ì¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ø²¿¤ò¤·¤¿¤é¤É¤¦¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£´¶³Ð¤ò¸À¸ì²½¤·¤Æ¼«¸ÊÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áºÆ¸½ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¤½¤³¤ËÂ¿¤¯¤Î¡Ö²¾Àâ¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡Ö¤Ê¤¼¤«ÂÇ¤¿¤ì¤Ê¤¤Åêµå¡×¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç´ØÆÈÆÃ¤ÎÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¡£ËÜ¿Í¤Ï¤³¤ì¤ò¡Ö¥¢¡¼¥È¡×¤È¸Æ¤Ö¡£¡Ö³¨¤ä²»³Ú¤ÈÆ±¤¸¡£ËÜÊª¤Î¥¢¡¼¥È¤Ï»×¤ï¤º¸«Æþ¤Ã¤¿¤ê¡¢Ê¹¤Æþ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤ËËÍ¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤äÅêµå¤ËÂÇ¼Ô¤¬¸«Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÅêµå¤¬¤·¤¿¤¤¡×¡£¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤òÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Âç´Ø¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤·Ê¿§¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë¡á·É¾ÎÎ¬