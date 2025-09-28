◇明治安田J1リーグ第32節 神戸2-1清水（2025年9月27日 ノエスタ）

史上2クラブ目のリーグ3連覇を目指す神戸が劇的な勝ち点3を奪い取った。ホームで清水に2―1の逆転勝利。反撃の口火を切ったのはJ1初得点を決めたMF鍬先祐弥だった。

試合開始序盤に2度の決定機を得ながらゴールならず。さらに前半40分の失点は「自分がポジションを高めに取りすぎて穴を空けてしまった。失点シーンは本来、自分が見なきゃいけないスペースだった」と責任を痛感した。だが「得点に絡んで取り返したい気持ちは強かった」。その悔しさが結実した。

「絶対に折り返してくれると信じていた」。1点ビハインドの後半20分、FW大迫勇也のクロスに迷いなくヘディング。「相手より先に触ることだけを意識した」。ハイパフォーマンスを続ける清水GK梅田の牙城を崩す値千金の同点弾で、喜びを爆発させた。

MF井手口陽介が負傷で2試合欠場中。この2試合は最も得意とするインサイドMFで起用されている。「このチャンスを逃したくない。選手としての価値を上げる機会。陽介くんが出られないから勝てなくなったとは言われたくない」。胸に秘めるプロとしての矜持。この一撃が、背番号25のレベルもう一段階引き上げる。