¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÛÌøÅÄÍª´ô ¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÎÊ³Æ®¤Ë·É°Õ¡Ö¥Ò¥ê¤Ä¤¯¥²¡¼¥à¤ÇÌîµå¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¹¬¤»¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬£²£·Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¡Ë¤Ë£´¡½£±¤ÎµÕÅ¾¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¡¢¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡££´·î£±£±Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç±¦¤¹¤Í¤Ë¼«ÂÇµå¤ò¼õ¤±¤ÆÄ¹´üÎ¥Ã¦¤·¤¿ÌøÅÄÍª´ô³°Ìî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤Ï¡¢º£·î£²£²Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤ÇÌó£µ¤«·îÈ¾¤Ö¤ê¤Ë°ì·³Éüµ¢¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö£±ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï´¿´î¤Î½Ö´Ö¤ò¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤¿´î¤Ó¤òÁÇÄ¾¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¤¤Ê¥±¥¬¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÏ¢ÇÆ¤Î½Ö´Ö¤ò°ì·³¤Ç·Þ¤¨¤¿ÌøÅÄ¤Ï¡¢»î¹ç¸å¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÂ¤À¤±°ú¤ÃÄ¥¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤¿¡£¥Ò¥ê¤Ä¤¯¥²¡¼¥à¤ÇÌîµå¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¹¬¤»¡£¡Ê¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬¡Ë¤³¤¦¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÃç´Ö¤ÎÊ³Æ®¤Ë·É°Õ¤òÊ§¤¤¤Ä¤Ä¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÃ»¤¤¸ÀÍÕ¤Ë·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï£²°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢£²»î¹çÏ¢Â³¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤Þ¤ÀËüÁ´¤È¤Ï¸À¤¤¤¬¤¿¤¤¤¬¡¢Ä¾¶á£´»î¹ç¤Î¤¦¤Á£³»î¹ç¤ÇÊ£¿ô°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤¹¤ë¼çË¤¤Î»Ñ¤Ï¡¢º£¸å¤Ë¸þ¤±¤ÆÌÀ¤ë¤¤ÏÃÂê¤À¡£