リーグ2連覇の裏にソフトバンク小久保監督（53）と松山秀明2軍監督（58）との熱い“270分の夜”が、あった。

「いい話とか、何かドラマにしたがるけど、そんな別に話はしてないわ！」とリーグ2連覇達成直前の27日朝に埼玉への新幹線移動前のJR仙台駅で小久保監督は言っていたが有意義な時間だった。

1、2軍ともに関西遠征中だった5月3日の夜、2軍監督の携帯電話が鳴った。シーズン中では、初めての“メシ”の誘いだった。 「（夜）空いてますよね？」

「ご飯でしょ？ めしでしょ？」

結果的に4時間半、しゃべった。両監督は、同じ青学大卒で和歌山出身。22年に小久保監督が2軍監督だった際に5歳年上の松山監督はコーチだった。互いに勝手知ったる両者はずっと語り合った。

「1軍がそのときどん底だったけど、別にどうしたらいいのか？とかでは全然ないよ」と松山監督は説明する。ただ、これまでの苦境のもとでの指導経験は伝えた。「僕は勝率5割前後の球団のコーチを多く担当した。常にストレスの多い苦境で戦ってきた。ミスが多いと負けるとか、僕はその経験はしたので、そういう話はしたかな」。オリックス、ロッテなどでコーチを歴任した名参謀は、苦しいシーズンが多かった。それでも勝ちを奪ってきた。当然ながら、聞きながら小久保監督には気づきもあった。

松山監督も言う。「あれだけ勝ってきた監督からしたら、勝率5割のストレスは難しかったと思うよ。やってきた中での野球観でチームの状況を壊せているのが凄いよ。常勝軍団の4番を張り“横綱野球”がモットー。その野球観はなかったはず。感性に変化を持たせられたのは凄い」と2軍を指揮しながら1軍の復調を見ていた。

「勝つためなら、非情になれる。答えを僕なりに決断した」と小久保監督は前半戦の総括の際に、そう話した。さまざまな決断の裏には、両軍監督の熱い夜があった。松山2軍監督は「純粋でまっすぐな考えで受け入れてくれるから、話しやすいし彼と飲むと長い。彼との野球の話は12時を越えるんよ」。次回は、両軍がリーグ優勝を決めたあとの乾杯からの長い夜となりそうだ。