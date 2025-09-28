桑田佳祐が“流し”のシンガーソングライター田内洵也をプロデュース！田内は『九段下フォーク・フェスティバル’25』にも登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

“流し”のシンガーソングライター・田内洵也が、10月12日に東京・日本武道館で開催される『九段下フォーク・フェスティバル’25』にオープニングアクトとして出演することが、9月27日放送の『桑田佳祐のやさしい夜遊び』で発表された。

さらに番組内では、田内の楽曲「深川のアッコちゃん」を桑田がプロデュース・編曲したことも明かされ、初オンエアされた。

■桑田佳祐発案による前代未聞の“The・秋の文化祭

『九段下フォーク・フェスティバル’25』は、TOKYO FM開局55周年と『桑田佳祐のやさしい夜遊び』放送30周年を記念して行われる桑田発案による前代未聞の“The・秋の文化祭（ミュージック・フェス）”。

オープニングアクトとして出演することが発表された田内洵也は、都内近郊のバーを拠点に“流し”として研鑽を重ねてきたシンガーソングライターで、過去に同番組では“平成の流し”として紹介された縁を持つ。

番組内では、桑田が通うバーで田内と出会った経緯を説明したのち、田内の楽曲「深川のアッコちゃん」を“夏 螢介 a.k.a KUWATA KEISUKE”名義でプロデュース・編曲したことを発表し、オンエアした。なお、「深川のアッコちゃん」のリリースは現時点で未定。

『九段下フォーク・フェスティバル’25』のチケットは、予定枚数が終了しソールドアウト。他のゲストに関しては当日会場で発表となる。

■イベント情報

『TOKYO FM 開局55周年×「桑田佳祐のやさしい夜遊び」放送30周年 九段下フォーク・フェスティバル’25』

10/12（日）東京・日本武道館

出演者：桑田佳祐／田内洵也（O.A.）他 ゲストあり ※当日のお楽しみ！

