µìÂ¼¾å¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬¹âÅç²°³ô¼èÆÀ¡¢¤½¤ÎÁÀ¤¤¤Ï?
¡üµìÂ¼¾å¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬¹âÅç²°³ô¤òÂçÎÌÊÝÍ¡¡µìÂ¼¾å¥Õ¥¡¥ó¥É·Ï¤ÎÅê»ñ²ñ¼Ò¡¦¥·¥Æ¥£¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ì¥Ö¥ó¥¹¤¬¡¢Â¼¾åÀ¤¾´»á¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ë¶¦Æ±ÊÝÍ¼Ô¤ÎÌîÂ¼°¼»á¤È¤Î¹ç·×¤Ç¡¢¹âÅç²°³ô¤ò5.32%ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡Û³è¶·¸«¤»¤ë¥ª¥ê¥ª¥ó¥Ó¡¼¥ë¤ÎIPO
¡¡¹âÅç²°³ô¤Ï9·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éµÞÆ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1¥«·î¤ÇÌó25%¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÎÌÊÝÍ¤¬È¯³Ð¤·¤¿22Æü¤Ë¤Ï8.19%¾å¾º¤·¡¢1644.5±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¡¢Ç¯½éÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡ÊÝÍÌÜÅª¤Ï¡ÖÅê»ñµÚ¤Ó¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ·Ð±Ä¿Ø¤Ø¤Î½õ¸À¡¢½ÅÍ×Äó°Æ¹Ô°ÙÅù¤ò¹Ô¤¦¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µìÂ¼¾å¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢2005Ç¯¤Ë¤Ïºå¿ÀÅÅÅ´¤ØÇã¼ý¤ò»Å³Ý¤±¡¢2024Ç¯¤Ë¤ÏµþµÞ³ô¤ÈµþÀ®³ô¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¹âÅç²°³ôÂçÎÌ¼èÆÀ¤ÎÌÜÏÀ¸«¤È¤Ï²¿¤À¤í¤¦¤«¡©
¡ü¤Ê¤¼¹âÅç²°¤Ê¤Î¤«¡©¡¡º£²ó¤ÎÂçÎÌÊÝÍ¤Ï¡¢¹âÅç²°¤¬¶¥¹çÂ¾¼Ò¤ËÈæ¤Ù¤Æ³ä°Â¤ËÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢ÁÀ¤ï¤ì¤¿¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»°±Û°ËÀªÃ°HD¡ÊPER17.5ÇÜ¡¢PBR1.78¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤ä¡¢Âç´Ý¾¾ºä²°¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ëJ¡¦¥Õ¥í¥ó¥ÈHD¡Ê20.9ÇÜ¡¢1.5ÇÜ¡Ë¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¹âÅç²°¡Ê12.2ÇÜ¡¢1.04¡Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À³ä°Â´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡2026Ç¯2·î´ü¤ÏÌÈÀÇÇä¾å¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢ÉÔÆ°»º»ö¶È¤ä¶âÍ»´ØÏ¢»ö¶È¤Î¼ý±×ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢ºÇ½ªÍø±×¤Ï²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ì¥ÎÏÅª¤Ê»ñ»º¡¢³ô¼ç´Ô¸µ¤¬¼å¤¤¡¢À¸¤¨È´¤¿Í»öÃæ¿´¤Î¹ÅÄ¾Åª¤Ê¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¦¡¦¡¦¡£
¡¡µìÂ¼¾å¥Õ¥¡¥ó¥É¤ËÁÀ¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤Î´ë¶È¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¡üÉ´²ßÅ¹¤ÎºÆÊÔÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¡©¡¡¹âÅç²°¤Ë¸Â¤é¤º¡¢É´²ßÅ¹¶È³¦¤ÏºÆÊÔ¤¬¶«¤Ð¤ì¤Æµ×¤·¤¤¡£
¡¡¤³¤Î10¿ôÇ¯¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤Ø¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤ÎÇä¾å¤ÏÆ¬ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2025Ç¯¤ÎÌÈÀÇÇä¾å¤Ï¡¢Á°Ç¯¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤«¤éÂç¤¤¯²óÉü¤·¤¿È¿Æ°¤Ç¡¢³Æ¼Ò¶¦ÂçÉý¤ËÁ°Ç¯¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡EC¡Ê¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¡Ë¤Î³ÈÂç¤Ê¤É¤Ç¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÉ´²ßÅ¹Î¥¤ì¤Ï¿Ê¤ß¡¢Å¹ÊÞ°Ý»ý¥³¥¹¥È¤Ï¹â¤¯¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¶¯²½ÀïÎ¬¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÍê¤ß¤Ë¤â¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡µìÂ¼¾å¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬¹âÅç²°¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀïÎ¬¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¶¥¹çÂ¾¼Ò¤È¤Î¹çÊ»¤Ê¤É¤ÇÁªÂò¤È½¸Ãæ¤ò¿Ê¤á¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡µìÂ¼¾å¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Ç³ô¼°¼èÆÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëµþÀ®¡¦µþµÞ¤ä¡¢¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢HD¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÍ×µá¤ò¤¹¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£