¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÛÂ¹ÀµµÁ¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¢£ÖÁè¤Ã¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±´ÆÆÄ¤Ë¸ÀµÚ¡Ö¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¤Ê´ÆÆÄ¡Ä¡£Ìîµå¤ò¤Ê¤á¤Æ¤ó¤Î¤«¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¢¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡À¾Éð£±¡½£´¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê£²£·Æü¡¦¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥Ó¡¼¥ë¤«¤±¤¬¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ËÁÆ¬¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡¢Â¹ÀµµÁ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÏÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò¤·¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿·¾±´ÆÆÄ¤âÎ©ÇÉ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡ÊºÇ½é¤Ï¡Ë¤Ê¤ó¤«¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¤Ê´ÆÆÄ¤À¤Ê¤È¡Ä¡£Ìîµå¤ò¤Ê¤á¤Æ¤ó¤Î¤«¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼·è¤á¤Î¡Ë¤¯¤¸°ú¤¤È¤«¡£¤Ç¤â¡¢¼ÂÎÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÀï¤¤¤ÇÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï²æ¡¹¤¬¾¡¤Æ¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¤·¡¢Å¨¾¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯¤Ï£Ä£å£Î£Á¤ËÇÔ¤ì¤¿ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖºòÇ¯¤ÏºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤ÇÆüËÜ°ì¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¼¤Ò¡¢ÇÜÊÖ¤·¡¢½½ÇÜÊÖ¤·¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ä¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆüËÜ°ìÃ¥²ó¤Ø¥Ï¥Ã¥Ñ¤ò¤«¤±¤¿¡£