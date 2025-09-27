¿À¸ÍFW¾®¾¾Ï¡¤¬·àÅª¤ÊJ1½é¥¢¥·¥¹¥È¡ÖÃ¯¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè32Àá¡¡¿À¸Í2-1À¶¿å¡Ê2025Ç¯9·î27Æü¡¡¥Î¥¨¥¹¥¿¡Ë
¡¡»Ë¾å2¥¯¥é¥ÖÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¿À¸Í¤¬·àÅª¤Ê¾¡¤ÁÅÀ3¤òÃ¥¤¤¼è¤Ã¤¿¡£¥Û¡¼¥à¤ÇÀ¶¿å¤Ë2¡½1¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¡£µÕÅ¾ÃÆ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º£²Æ¿·²ÃÆþ¤ÎFW¾®¾¾Ï¡¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÀ¤Î¸åÈ¾47Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤ÇÁê¼êDF2¿Í¤È¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ü¡¼¥ë¥¡¼¥×¡£¡Ö¥Ñ¥Ã¤È´é¤ò¾å¤²¤¿»þ¡¢¥µ¥³¤¯¤ó¡ÊÂçÇ÷Í¦Ìé¡Ë¤¬¥Ë¥¢¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤Ï¸«¤¨¤¿¤±¤É¡¢¾å¤²¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬ÃÙ¤¯¤Æ¡È¥Ë¥¢¤ÏÈùÌ¯¤À¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤í¤Ë2ÎóÌÜ¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¤Þ¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É2ÎóÌÜ¤ò¿®¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡£´¶³Ð¤ÇÊü¤Ã¤¿¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¥¯¥í¥¹¤¬¼ò°æ¤Î¸µ¤ØÆÏ¤¡¢µÕÅ¾ÃÆ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Å·¹ÄÇÕ¤Ç¤ÏÆÀÅÀ¤â¥¢¥·¥¹¥È¤âµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬J1¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï½é¥¢¥·¥¹¥È¡£ÁØ¤Î¸ü¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«½ÐÈÖ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥ê¡¼¥°2»î¹çÏ¢Â³½Ð¾ì¤È½ù¡¹¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·ë²Ì¤¬¡¢¾®¾¾¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¼«¿®¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Ï¤º¤À¡£