プレミアリーグ第6節ブレントフォード対マンチェスター・ユナイテッドの一戦が行われた。昨季はリーグ戦で2度対戦し、1勝1敗の互角の成績。ユナイテッドのブライアン・エンベウモは古巣との一戦となる。



8分、ブレントフォードが先制。自陣深い位置でボールを奪取すると、ロングボールで一気に前線へ。CBのハリー・マグワイアはオフサイドをかけようと動き出すも、イゴール・チアゴがうまく抜け出してゴールに向かって前進。最後はボックス内から左足を振り抜き、ゴールネットを揺らした。





15分、ブレントフォードが右サイドからお得意のロングスロー。ボックス内深くまで届くブレントフォードのロングスローはチームの1つの武器となっている。20分、ブレントフォードに追加点。左サイドからユナイテッドのハイラインを破り、ケヴィン・シャーデがクロスを供給。ボックス内でチアゴが合わせ、一度はアルタイ・バユンドゥルが防いだかに思われたが、シュートの勢いは止められず。前半だけでブレントフォードに2ゴール目が生まれることに。26分、ユナイテッドが1点を返す。左サイドからパトリック・ドルグがクロスを送り、最後はベンヤミン・シェシュコが押し込んだ。ブレントフォードは守護神クィービーン・ケレハーを中心に何度か跳ね返したが、完全にクリアすることはできず、最終的には失点を喫することに。ハーフタイムは互いに選手交代なし。61分、再びブレントフォードがセットプレイでユナイテッドゴールに迫る。ボックス内へのクロスが効果的で、最後はCBのセップ・ファン・デン・ベルフが高い位置を取ってシュートを放つも、バユンドゥルの壁は越えられず。66分、追いつきたいユナイテッドがレニー・ヨロ、コビー・メイヌーをピッチに送り出す。71分、ユナイテッドが右サイドをパスで崩し、最後はボックス内でエンベウモが倒されPKを獲得。キッカーはブルーノ・フェルナンデス。シュートは右へと飛んだが、ケレハーが抜群の読みでこれをセーブ。ホームチームが窮地を脱した。ブルーノのPK失敗は1-1のドローとなったフラム戦に続いて今季2度目。83分にはユナイテッドが左サイドからロングスロー。ディオゴ・ダロトの投げボールのこぼれ球にマタイス・デ・リフトが反応。振り向きざまにシュートを放ったが、これは枠を捉えられない。後半アディショナルタイムにブレントフォードがダメ押しの3点目をゲット。カウンターから長い距離を持ち運び、最後は途中出場のマティアス・イェンセンがボックス内から強烈ミドルを突き刺した。その後得点は動かず、3-1でブレントフォードの勝利となった。ユナイテッドはまたしてもリーグ戦での連勝を逃すことに。ブレントフォードは第2節アストン・ヴィラ戦以来の白星。ブレントフォード 3-1 ユナイテッドブレントフォード8分 イゴール・チアゴ20分 イゴール・チアゴ90分+5 マティアス・イェンセンユナイテッド26分 ベンヤミン・シェシュコ