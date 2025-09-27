¿À¸ÍDF¼ò°æ¹âÆÁ¡ÖÎÉ¤¤°ÕÌ£¤ÇÄ´»Ò¾è¤ë¤Î¤ÏÂç»ö¡×·àÅª¤Ê¡Èº½¤«¤Ö¤êÃÆ¡É¤Ë¾Ð¤ßËþÌÌ
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè32Àá¡¡¿À¸Í2-1À¶¿å¡Ê2025Ç¯9·î27Æü¡¡¥Î¥¨¥¹¥¿¡Ë
¡¡»Ë¾å2¥¯¥é¥ÖÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¿À¸Í¤¬¡¢·àÅª¤Ê¾¡¤ÁÅÀ3¤òÃ¥¤¤¼è¤Ã¤¿¡£¥Û¡¼¥à¤ÇÀ¶¿å¤Ë2¡¼1¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¡£¼ì·®¤Ï¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë·è¾¡ÃÆ¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡ÈÆ®¾¡ÉDF¼ò°æ¹âÆÁ¤À¡£
¡¡¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ëº½¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ê¤¹¤®¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢Æþ¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡£´¿À¼¤¬¥Ð¡¼¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¤±¤É´î¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤âÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡×
¡¡º£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤Ï·àÅª¤Ê¡Èº½¤«¤Ö¤êÃÆ¡É¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Â¤ò¿¶¤é¤º¤Ë¡¢Áê¼ê¤è¤êÀè¤ËÂ¤ò½Ð¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ËÅö¤Æ¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡×¡£¥Î¥¨¥¹¥¿¤Î¹Ó¤ì¤¿¥´¡¼¥ëÁ°¡£º½º®¤¸¤ê¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤À¤Ã¤¿¤¬ÌÜ¤Ëº½¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤â¡¢Á´¿À·Ð¤òº¸Â¤Ë½¸Ãæ¤µ¤»¤¿¡£»î¹ç¸å¤Î¼èºàÃæ¤âÌÜ¤ò¤³¤¹¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èº½¤òÁß¤¤À¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÌÜ¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÆ±»þ´ü¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÅ¨ÃÏ¡¦¿·³ãÀï¤Ç¥í¥¹¥¿¥¤¥àµÕÅ¾¾¡Íø¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤ÎÎ®¤ì¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¡£¤³¤ÎÌë¤ÎÀ¶¿åÀï¤ÏºòÇ¯¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¡£¼ò°æ¤â¡ÖËÍ¤â¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤ÇÄ´»Ò¤Ë¾è¤ë¤Î¤ÏÂç»ö¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Éé¤Ï¤¢¤ë¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤¦¤È»×¤¦¡×¡£¥´¡¼¥ëÄ¾¸å¤ÏÌÜ¤Ëº½¤¬Æþ¤Ã¤Æ´¿´î¤â¤«¤¹¤ó¤À¤¬¡¢¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤È¤¤¤¦ÀÄ¼Ì¿¿¤Ï¤¯¤Ã¤¤ê¤È¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
