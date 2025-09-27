up2meからホリデー限定リップ♡色移りしにくいプランプリップで特別な唇に

季節を彩るホリデーに、特別な限定リップが登場します。up2me（アップトゥーミー）の人気アイテム「ハグマイリップ」から、初めてのホリデー限定色が発売♡ジェル膜処方で色移りしにくく、ぷっくりとしたプランプ※1効果も叶う心強い1本です。気分も自己肯定感もアゲてくれる2つのドーパミンピンクは、冬のメイクをもっと華やかに輝かせてくれます♪

up2meホリデー限定リップの魅力

「ハグマイリップ」は、唇に塗って約3分待つことで透明ジェル膜を形成。つけたての発色を守りながら、色移りしにくい仕上がりを叶えます。

さらに、2種のコラーゲン※2やペパーミントエキス※3Sなどの保湿成分を配合。バニラミントの香りと清涼感で、乾燥が気になる季節も快適に。

SHEGLAMの新作ファンデーション♡秋に映える36色クッション登場

選べる2色でホリデーを華やかに

限定カラーは【107 バニーパーティー】と【108 キスアンドチアーズ】の2色。

107 バニーパーティー：遊び心あるキャンディピンクで、甘く可愛らしい印象に。

108 キスアンドチアーズ：華やかな夜に映えるモーヴピンクで、大人の魅力を演出。

どちらもぷるんとしたプランプ※1効果で、ホリデーシーズンをより特別に彩ります。

商品情報

アップトゥーミー ハグマイリップ カラーロックプランパー



容量：各5g

発売日：2025年10月21日より順次発売

販売場所：全国のドラッグストア（一部店舗除く）

※1 メイク効果

※2 加水分解コラーゲン・水溶性コラーゲン

※3 セイヨウハッカ葉エキス Sはスクワラン

up2meで特別なホリデーリップを♡

up2me「ハグマイリップ」ホリデー限定色は、色移りしにくくツヤが続くジェル膜処方と、ぷっくり唇を演出するプランプ※1効果が魅力。

遊び心あるキャンディピンクと大人っぽいモーヴピンクの2色で、ホリデーの装いをもっと華やかにしてくれます。自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったりな限定リップです♡