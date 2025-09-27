¤ï¤Ê¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤ËÆ¬¤ò¤Ò¤Ã¤«¤«¤ì±¦¼ê¤ò¤«¤Þ¤ì¡¡80ÂåÃËÀ¤±¤¬¡¡´ôÉì¡¦ÈôÂÍ»Ô¤Î»³Ãæ
¤¤ç¤¦¸áÁ°¡¢´ôÉì¸©ÈôÂÍ»Ô¤Î»³Ãæ¤Ç¡¢¤ï¤Ê¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¯¥Þ¤Ë80Âå¤ÎÃËÀ¤¬Æ¬¤ò¤Ò¤Ã¤«¤«¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÈôÂÍ»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦¸áÁ°11»þ¤´¤í¡¢´ôÉì¸©ÈôÂÍ»Ô¿À²¬Ä®¤Î»³Ãæ¤Ç¡¢ÎÄÍ§²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥·¥«¤ä¥¤¥Î¥·¥·ÍÑ¤Î¤ï¤Ê¤ò½ä²ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤ï¤Ê¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿ÂÎÄ¹¤ª¤è¤½1¥á¡¼¥È¥ë35¥»¥ó¥Á¤Î¥ª¥¹¤Î¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¥¯¥Þ¤Ë¸þ¤±¤ÆÎÄ½Æ¤òÈ¯Ë¤¤·¡¢ÃÆ¤Ï3È¯Ì¿Ãæ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¦¤Á80Âå¤ÎÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤ò¤·¤È¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¶áÉÕ¤¤¤¿ºÝ¤ËÅ¾ÅÝ¤·¡¢¤Þ¤ÀÂ©¤Î¤¢¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤ËÆ¬¤ò¤Ò¤Ã¤«¤«¤ì¡¢±¦¼ê¤ò¤«¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤ÏÌ¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¯¥Þ¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç¶î½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£