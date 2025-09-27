¡ÖÁ´Á³¤Ç¤¹¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¼þÅìÍ¤µþ¡¢V2»Ù¤¨¤ë³èÌö¤â¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁö¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¤â¤Ã¤È¼é¤é¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡¢¡À¾Éð1¡½4¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê27Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡Í¥¾¡¤Ø¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¡Ö1¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬À¾Éð¤ò²¼¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³21ÅÙÌÜ¡ÊÆî³¤¡¢¥À¥¤¥¨¡¼»þÂå¤ò´Þ¤à¡Ë¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅìµþÅÔÎ©Àî»ÔÆâ¤ÇÍ¥¾¡²ñ¸«¤¬¤¢¤ê¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡¢¼þÅìÍ¤µþÆâÌî¼ê¡¢¾åÂôÄ¾Ç·Åê¼ê¡¢ÌøÄ®Ã£³°Ìî¼ê¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¼þÅì¤ÏÅÙ½Å¤Ê¤ë¤±¤¬¤ÇÎ¥Ã¦¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢96»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨2³ä8Ê¬6ÎÒ¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢36ÂÇÅÀ¡£¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×35ÅðÎÝ¤â»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Áö¹¶¼é¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¤â¤Ã¤ÈÁö¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¤â¤Ã¤È¼é¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÁ´Á³¤Ç¤¹¡×¤È¸¬Â½¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼þÅì¤ÏÁª¼ê²ñÄ¹¤È¤·¤Æ2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥Ó¡¼¥ë¤«¤±¤Î²»Æ¬¤ò¹µ¤¨¤ë¡£¡ÖºòÇ¯¤Ï¤«¤ó¤À¤Î¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£