¡ÖÈæ¤Ù¤é¤ì¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯³¤ÌîÎ´»Ê¤¬1092Æü¤Ö¤ê¤Î½êÂô¤ÎÎÞ¡¡¹ÃÈåÂóÌé¤ÎFA°ÜÀÒ¤ÇÄ¾ÌÌ¤·¤¿àÀµÊá¼êÌäÂêá
¡¡¢¡À¾Éð1¡½4¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê27Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡1092Æü¤Ö¤ê¡£½êÂô¤ÎÃÏ¤Ç3Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÆ·¤«¤éÅ©¤êÍî¤Á¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯³¤ÌîÎ´»Ê¤Ï¡¢´¿´î¤Î½Ö´Ö¤ò¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿¡£¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¿ù»³°ì¼ù¤Î¶»¤Ø¤ÈÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢º¸ÏÓ¤òÆÍ¤¾å¤²¤¿¡£É¨¤«¤éÊø¤ìÍî¤Á¡¢²ù¤·ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿Á°²ó¤È¤Ï°ã¤¦¡£º£²ó¤Ï´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤Æ¤À¡£
¡¡2022Ç¯10·î1Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡£¥Þ¥¸¥Ã¥¯1¤Ç·Þ¤¨¤¿°ìÀï¤Ï¡¢±äÄ¹¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éÃÆ¤òµö¤·¤ÆÇÔÀï¡£»î¹çÅÓÃæ¤«¤é¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿³¤Ìî¤Ï¡¢¿ÍÌÜ¤ò¤Ï¤Ð¤«¤é¤º¹æµã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é3Ç¯¤¿¤Á¡¢¾õ¶·¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£ºò¥ª¥Õ¤ËÄ¹Ç¯ÀµÊá¼ê¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¹ÃÈåÂóÌé¤¬µð¿Í¤ØFA°ÜÀÒ¡£Ï¢ÇÆ¤ÎÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆàÀµÊá¼êÌäÂêá¤¬Ï¢ÆüÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤«¤éÊá¼ê¿Ø¤¬ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£»þ¤Ë¤Ï¼ÂÎÏ¤òÉÔ°Â»ë¤¹¤ëÀ¼¤ä¡¢¥³¡¼¥Á¤«¤é¤âÓ£¡Ê¤·¤Ã¤¿¡Ë¤¬Èô¤ó¤À¡£¸õÊä¤Î°ì¿Í¤À¤Ã¤¿³¤Ìî¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï¼þ¤ê¤«¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤íÈæ¤Ù¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£ÀµÄ¾ËÜÅö¤ËºÇ½é¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×¡£³«Ëë¥Þ¥¹¥¯¤ÏÃ«Àî¸¶·òÂÀ¤¬¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÃ±ÆÈºÇ²¼°Ì¤â·Ð¸³¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â½ù¡¹¤Ë³¤Ìî¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¡Ö¤â¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ë¤³¤È¤È¡¢¤¢¤È¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿°ìÀï¤â´Þ¤á¡¢¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î79»î¹ç¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¸òÎ®ÀïÍ¥¾¡¤Ê¤É¥Á¡¼¥à¤¬ÉüÄ´¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¢¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¡£¼óÇ¾¿Ø¤â°ÂÄê´¶¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¡£³¤Ìî¤â¡Ö¼«¿®¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Í¾Íµ¤â½Ð¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï½Ð¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡£½É¼Ë¤ØÌá¤ë¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ë¤³¤í¤Ë¤Ï¤È¤Ã¤¯¤Ë¤¦¤ì¤·ÎÞ¤Ï´¥¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡£ÆüËÜ°ì¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢À®Ä¹¤Î¾Ú¤·¤ò¸«¤»¤ë¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë