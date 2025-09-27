¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯´¿´î¤Î¥Ó¡¼¥ë¤«¤±¡ª¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢¥Ê¥¤¥ó¤éÈþ¼ò¤Ë¿ì¤¦
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬27Æü¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£²ñ¸«¸å¤ËÍ¥¾¡¤ò½Ë¤¦¥Ó¡¼¥ë¤«¤±¤ò¹Ô¤¤¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡¢¥Ê¥¤¥ó¤é¤¬´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó1ËÜ¡¢¥Ó¡¼¥ë3000ËÜ¡¢ÆüËÜ¼ò4Ã®¡¢¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é240ËÜ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Â¹ÀµµÁ¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¢²¦Äç¼£²ñÄ¹¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢¾ëÅç·ò»ÊCBO¡¢¸åÆ£Ë§¸÷¼ÒÄ¹¤é¤Î¤Û¤«¡¢Áª¼ê²ñÄ¹¤Î¼þÅì¡¢·ª¸¶¡¢¾¾ËÜÍµ¡¢Í¸¶¡¢ÃæÂ¼¡¢¶áÆ£¡¢ËÒ¸¶¡¢¥â¥¤¥Í¥í¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Æ¶À³«¤¡£
¡¡¼þÅì¤Ï¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡Ö¥±¥¬¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡Ä³«Ëë¤«¤é·ª¸¶¤¤¤Ê¤¤¡¢¶áÆ£²¿¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¡¢ÌøÅÄ¤µ¤ó¤â²¿¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤È¡£ËÍ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¼ã¤¤Áª¼ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬1·³¤ò·Ð¸³¤·¤ÆÁ´°÷¤ÎÎÏ¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¡£¤Ç¤â¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡ª¤¢¤È1²ó¡¢2²ó¡¢¼þÅìÁª¼ê²ñÄ¹¤ò¤³¤³¤ËÎ©¤¿¤»¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤è¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Ö3¡¢2¡¢1¡¢¥Ô¡¼¥¹¡ª¡×¤Î²»Æ¬¤Ç°ìÀÆ¤Ë¥Ó¡¼¥ë¤«¤±¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡·ª¸¶¤¬¡Ö¤¯¤ê¤Ï¤é¡×¤ÈÌ¾Á°¤ò½ñ¤¤¤¿¿å±ËË¹¤Ë¥´¡¼¥°¥ë»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¿ù»³¤ÏÄÌ¾Î¡Ö¥¯¥½¥Ç¥«¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡×¤ò¼ó¤Ë¤«¤±¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É»×¤¤»×¤¤¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÈþ¼ò¤òÍá¤Ó¤¿¡£
