¡¡27Æü¸áÁ°9»þ¤´¤í¡¢Âçºå»ÔÀ¾¶èµþÄ®ËÙ2ÃúÌÜ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î½»¿Í¤«¤é¡ÖÎÙ¤ÎÉô²°¤ÎÈâ¤¬²õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È110ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÂçºåÉÜ·ÙÀ¾½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ñ¼ÒÌò°÷¤Î40ÂåÃËÀÂð¤Î¸¼´Ø¤¬²õ¤µ¤ì¡¢¼¼Æâ¤«¤é¸½¶â500Ëü±ß¤¬Æþ¤Ã¤¿¶â¸Ë¤ä¹âµéÏÓ»þ·×1ËÜ¤Ê¤É¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½ð¤¬ÀàÅð»ö·ï¤È¤·¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ï1¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¡¢Åö»þ¤ÏÉÔºß¤À¤Ã¤¿¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆþ¤ê¸ýÉÕ¶á¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¡¢Æ±Æü¸áÁ°4»þÁ°¤ËÉÔ¿³¤Ê3¿Í¤¬½Ð¤Æ¹Ô¤¯ÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½ð¤Ï»ö·ï¤È¤Î´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤ë¡£