¿À¸Í¤Î£Ä£Æ¼ò°æ¹âÆÁ¡¢¡ÈÅ¥½¤¯¡É·è¤á¤¿º£µ¨½éÆÀÅÀ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ£³¤ËÆ³¤¯¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÄË¤¤¡Ä¡×
¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ¡¡£Ê£±¥ê¡¼¥°¢¦Âè£³£²Àá¡¡¿À¸Í£²¡½£±À¶¿å¡Ê£²£·Æü¡¦¥Î¥¨¥Ó¥¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿À¸Í¡Ë
¡¡£Ê£±¤Î¿À¸Í¤¬£±ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ò¸åÈ¾¤Ë¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ£³¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡££±¡½£±¤Î¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¡¢£Ä£Æ¼ò°æ¹âÆÁ¤¬·è¾¡¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Á°È¾£´£°Ê¬¤Ë£´»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¼ºÅÀ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾£²£°Ê¬¤Ë£Í£Æ·ÀèÍ´Ìï¤Î£Ê£±½éÆÀÅÀ¤ÇÆ±ÅÀ¡£¸åÈ¾¤Î¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ï£³Ê¬¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢»î¹ç½ªÎ»¤Ë¶á¤Å¤¯¡£¤¹¤ë¤È¡¢Æ±£´£·Ê¬¡£º¸¥µ¥¤¥É¤Î£Ä£Æ±Ê¸Í¾¡Ìé¤¬Á°Àþ¤ËÁ÷¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ËÁê¼ê¤¬¸òºø¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Ü¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ë£Æ£×¾®¾¾Ï¡¤¬È´¤±½Ð¤¹¡£¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËÆþ¤ì¤¿¥¯¥í¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ò°æ¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Åö¤Æ¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡×¤È³ê¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤éº¸Â¤ò½Ð¤·¡¢¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤Ë·è¤á¤¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤ÏÍè¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç¾¡¤Á¤òÄü¤á¤º¤Ë¤Ä¤«¤â¤¦¤È¤·¤¿·ë²Ì¡£Èó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢º£µ¨½éÆÀÅÀ¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£
¡¡±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢Áª¼ê¸òÂå¤Ç¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ë°Ü¹Ô¡£¤¢¤¨¤ÆºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ£Ä£Æ¥é¥¤¥ó¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë¾ìÌÌ¤ä¡¢ËÉÙ¤Ê±¿Æ°ÎÌ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÀï½Ñ¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¡£¥·¥å¡¼¥È¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡ÖÀµÄ¾¥Ü¡¼¥ëÅö¤¿¤Ã¤¿½Ö´Öº½¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ê²á¤®¤Á¤ã¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ëÆþ¤Ã¤¿¤Î¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£´¿À¼¤¬¥Ð¡¼¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£´î¤Ó¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤âÌÜ¤¬²¿¤â¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£»î¹ç¸å¤Î¼èºà¤Ç¤â¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÄË¤¤¡Ä¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤Û¤É¡¢ÂçÇ÷ÎÏ¤Ç£¹£°Ê¬´Ö¾å²¼Æ°¤·Â³¤±¤¿¡£
¡¡Îý½¬¤Ç¤Î¥²¡¼¥à¤«¤é¡¢¥·¥å¡¼¥È¤òÂ¿¤¯Êü¤Ä¥·¡¼¥ó¤ò¤è¤¯¸«¤ë¡£¡ÖÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ä¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¾Ð¤¦¤¬¡¢¡Ö²Ì´º¤ËÁ°¤òÁªÂò¤¹¤ë¡×¥Á¡¼¥à¤ÎÂçÁ°Äó¤ò¥×¥ì¡¼¤ÇÉ½¸½¡£¡Ö¶ì¤·¤¤»þ¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤ë¥¢¥·¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤êÆÀÅÀ¤Ï¤â¤Ã¤È¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¸å¤Î£¶»î¹ç¤Ï¥´¡¼¥ë¤ËÍí¤á¤ë·ë²Ì¤ò¤è¤êÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÄ´»Ò¤Ë¾è¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç»ö¤À¤È»×¤¦¡£¤¤¤ÞÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÏÀª¤¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¤È¤¤¤¦¼«Éé¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¥×¥é¥¹¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¼ò°æ¡£»Ä¤ê¤Î»î¹ç¤âÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÁê¼ê¤ò¤Ê¤®ÅÝ¤·¡¢¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ç¾Ð¤¦¡£