¶õ¤²È¤Ç£¶£°ºÐ½÷À¤Î¼ó¹Ê¤á»¦³²¤«¡¢ÃÎ¿Í¤Î£·£°ºÐÃËºÆÂáÊá¡Ö¶â¤òÅð¤à¤Î¤¬ÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¤¬¤Ð¤ì¤Æ»¦¤·¤¿¡×
¡¡¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ôºù¶è¤Ç£¶Æü¤Ë¶õ¤²È¤¬Á´¾Æ¤·¡¢£±¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ë²ÐºÒ¤¬¤¢¤ê¡¢¸©·Ù¤Ï£²£¶Æü¡¢·²ÇÏ¸©ÂÀÅÄ»Ô¿·ÅÄÂ¼ÅÄÄ®¡¢Âç¹©¾¾Åç¶âÉ×ÍÆµ¿¼Ô¡Ê£·£°¡Ë¤ò»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇºÆÂáÊá¤·¤¿¡£
¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾¾ÅçÍÆµ¿¼Ô¤Ï£¶Æü¸áÁ°£¹»þ£±£°Ê¬º¢¡Á¸á¸å£¶»þ£²£°Ê¬º¢¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ôºù¶èÅÄÅç¤Î¶õ¤²È¤Ç¡¢Ìµ¿¦ÌÚÂ¼Å¸»Ò¤µ¤ó¡Ê£¶£°¡Ë¡Ê·²ÇÏ¸©ÂÀÅÄ»Ô¿·ÅÄ¿ðÌÚÄ®¡Ë¤Î¼ó¤ò°µÇ÷¤·¡¢ÃâÂ©¤Ë¤è¤ê»àË´¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¡£Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¶â¤òÅð¤à¤Î¤¬ÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤»¦¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶õ¤²È¤Ç¤Ï£¶ÆüÃë¤Ë²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é»ý¤Á¼ç¤ÎÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¸©·Ù¤ÏËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¤«¤é¾¾ÅçÍÆµ¿¼Ô¤òÆÃÄê¡£ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤È¸½¶â£¹£·Ëü±ß¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤Ç£¸Æü¡¢ÀàÅðÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡¢Á÷¸¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸©·Ù´´Éô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²¿Í¤Ï£²Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë·²ÇÏ¸©Æâ¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¾ÅçÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö²ÙÊª¤ÎÈÂÆþ¤òÍê¤Þ¤ì¡¢£µ£°£°£°±ß¤Ç°ú¤¼õ¤±¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£