「阪神３−５中日」（２７日、甲子園球場）

阪神は接戦を落として敗戦した。自身３年連続２桁勝利を目指した先発・大竹が８回５失点で今季４敗目。打線は七回に大山がプロ通算１５０号となる今季１３号３ラン。大山の節目の一発にデイリースポーツ評論家・岡義朗氏は『風の通り道』に乗った本塁打だと指摘した。

大山がプロ通算１５０号。場面は４点ビハインドの七回２死一、二塁。中日２番手・藤嶋のカウント２−２から低目直球を右方向へ運んだ。

「まず甲子園の特徴のひとつは右翼方向から左翼方向へ吹く浜風。一方、秋口になると風向きが右翼方向へのものに変わったりもする。そして、さらに甲子園で特徴的なのは右翼ポール際への低いライナーの打球が伸びる点で『風の通り道』があるためだ」

大山の本塁打の打球はまさに低いライナー性の弾道だった。

「一般的に高い放物線を描くような打球はバックスピンの回転量が多く風の影響をすごく受ける。一方で低いハーフライナーのような打球軌道は、バックスピンの回転量も少なく風の影響も少ない。伸びていくような、風を突っ切っていくような打球になる。また大山の本塁打は、スイング時にしっかりと押し込めていた」

先発・大竹は六回に山本と細川から本塁打を浴びるなどして８回５失点。大山の本塁打と違い、山本と細川の本塁打はいずれも風に乗るような左方向へのものだった。

「山本に打たれたボールはチェンジアップが浮いたもの。細川のホームランは、捕手・坂本のミットと違い高めにいってしまったものだった。また、細川の打席は、本塁打を打たれるまでの３球はいずれもやや低目で、細川は乗ってこなかった。この様子から低目を見切って高めを意識していることが伺えるところでの失投となってしまった」