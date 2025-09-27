TBS NEWS DIG Powered by JNN

»à¼Ô¡¦¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤¢¤ï¤»¤Æ63¿Í¤ò¤À¤·¤¿¸æÖÖ»³¤ÎÊ®²ÐºÒ³²¤«¤é11Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤­¤ç¤¦¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤ÏÄÉÅé¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤±¤µ¤Î¸æÖÖ»³¡£¤Õ¤â¤È¤ÎÄ¹Ìî¸©²¦ÂìÂ¼¤«¤é¤â¤Ï¤Ã¤­¤ê¤È»³Äº¤òË¾¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£

Â¼Æâ¤Î¸ø±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÄÉÅé¼°¤Ç¤Ï¡¢Ê®²Ð¤¬µ¯¤­¤¿¸áÁ°11»þ52Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢°äÂ²¤äÃÏ¸µ¤Î¼«¼£ÂÎ´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤ª¤è¤½60¿Í¤¬ÌÛ¤È¤¦¤·¡¢°ÖÎîÈê¤ËÇò¤¤µÆ¤Î²Ö¤ò¼ê¸þ¤±¤Æµ¾À·¼Ô¤òÅé¤ß¤Þ¤·¤¿¡£

2014Ç¯9·î27Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¸æÖÖ»³¤ÎÊ®²Ð¤Ç¤Ï¡¢58¿Í¤¬»àË´¡¢º£¤â5¿Í¤Î¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Àï¸åºÇ°­¤Î²Ð»³ºÒ³²¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

Â©»Ò¤òË´¤¯¤·¤¿ ¹Ó°æ¼÷Íº¤µ¤ó
¡Ö½Å½ý¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø»ÄÇ°¤À¡Ù¡Ø²ù¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï»à¤Ì¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×

É×¤òË´¤¯¤·¤¿ Ìî¸ý¹°Èþ¤µ¤ó
¡Ö¡Ê9·î¡Ë27Æü¤¬Íè¤ë¤È¡Ø1Ç¯¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¤¢¤·¤¿¤«¤é¿·¤·¤¤Ç¯¤¬»Ï¤Þ¤ë¡×

»²Îó¼Ô¤Ï¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Èá¤·¤ß¤È¸þ¤­¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²þ¤á¤ÆºÒ³²¤Î¶µ·±¤ò¸åÀ¤¤Ë·Ò¤°¤³¤È¤òÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£