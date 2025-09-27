¡Ö¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡×¿·MC¤ËËÙÅÄ¿¿Í³¤¬·èÄê¡ªMC½é²óÊüÁ÷¤ÏËÙÅÄ¼«¿È¤Î¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡¦¼¢²ì¤Ø¡Ú¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
¼¡²ó 10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë11»þ¡Á ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡ÖGoogle Pixel presents ANOTHER SKY¡×¡£¤³¤Î10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤«¤é¡¢¿·¤¿¤ÊMC¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëËÙÅÄ¿¿Í³¤Î½¢Ç¤¤¬·èÄê¡ª
ËÙÅÄ¤Ï¡¢2014Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥Õ¥§¥¹¤ÇWOWOW¥É¥é¥Þ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢Íâ2015Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2017Ç¯ÅÙ²¼È¾´ü¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ï¤í¤Æ¤ó¤«¡×¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢°Ê¹ß¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤Ë½Ð±é¡£2022Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡×¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦ËÌ¾òµÁ»þ¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¤Î2ÈÖÌÜ¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ëÈæÆàÌò¤ò±é¤¸¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2020Ç¯1·î¤«¤éº£Ç¯5·î¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯´Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡Önon-no¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥á¥¤¥¯¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈ¯¿®¡£¼ã¤¤½÷À¤¿¤Á¤ÎÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¾Ð´é¤È¼«Á³ÂÎ¤ÊÉ½¸½¤ÇÆÉ¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿¡£ÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ëËÙÅÄ¤¬¡¢¡Ö¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡×¤ÎMC¤È¤·¤Æ¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¿·¤·¤¤É½¾ð¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¢£¿·MC½¢Ç¤½é²óÊüÁ÷¤Ï¡¢ËÙÅÄ¤Î¸Î¶¿¡¦¼¢²ì¤Ø
¿·MC½¢Ç¤½é²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢ËÙÅÄ¤¬¸Î¶¿¡¦¼¢²ì¤Î¸¶É÷·Ê¤ò½ä¤ê¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤òÃ©¤ëÎ¹¤Ø¡£
Ä¹ÉÍ»Ô¤Ç¤Ï¡¢¶¿ÅÚÎÁÍý¤Ç¤¢¤êËÙÅÄ¤¬»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö¾Æ»ª¤½¤¦¤á¤ó¡×¤ò´®Ç½¡£¤Þ¤¿¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¼¢²ì¤òÎ¥¤ì¤ë¤Þ¤Ç10Ç¯´ÖÄÌ¤Ã¤¿¥Ð¥ì¥¨¶µ¼¼¤Î²¸»Õ¤È9Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëËÙÅÄ¤Î¤³¤È¤ò²¸»Õ¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡©
ËÙÅÄ¤¬ÇÐÍ¥¤òÌÜ»Ø¤¹¸¶ÅÀ¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿±Ç²è¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡Ù¤Î¥í¥±ÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ê¹â¹»»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿¶á¹¾È¬È¨¤Ç¤Ï¡¢¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ëÄ®ÊÂ¤ß¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢È¬È¨ËÙ¤òÏÂ½®¤Ç¤á¤°¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Åö»þ¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹â¹»¤òË¬¤ì¤¿ËÙÅÄ¤Ï¹â¹»»þÂå¤«¤é¤Î¿ÆÍ§¤ÈºÆ²ñ¡£¿ÆÍ§¤¬¸ì¤ëËÙÅÄ¤Î°Õ³°¤ÊÁÇ´é¤È¤Ï¡©
É§º¬¾ë¤äÃÏ¸µ¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¡¢ËÙÅÄ¤¬²ÈÂ²¤ÇÄÌ¤Ã¤¿Ãæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤òË¬¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¿·MC¡¦ËÙÅÄ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ë¡£
¢£ËÙÅÄ¿¿Í³ ¥³¥á¥ó¥È
Q.¡Ö¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡×MC½¢Ç¤¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¤Þ¤µ¤«¡ª¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î½Õ¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥Ñ¥ê¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¥²¥¹¥ÈÂ¦¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢MC¤ò¤ª¼õ¤±¤¹¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢½©¤«¤é¤Ï¸þ¤³¤¦¡ÊMCÂ¦)¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¤â¤Ã¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÂ¾¤Ë¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤È¡¢²ÈÂ²¤Ë¡Ö¤â¤·¤âMC¤Î¤ª»Å»ö¤Îµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡©¡×¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£²ÈÂ²¤â¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤ª»Å»ö¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÀäÂÐ¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Q¡¥MC½é²ó¤ÏËÙÅÄ¤µ¤ó¤Î¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡£¼¢²ì¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï¡©
Á°²ó¤Î¥Ñ¥ê¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é»Å»ö¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ä¹Í¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¸Î¶¿¤Î¼¢²ì¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉ½¸½¼Ô¤Ë¤Ê¤ë°ÊÁ°¤Î»ä¼«¿È¤¬°é¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬É½¸½¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Æ»¶Ú¤ÎÃæ¤Ç¤Î¡¢º¬¤Ã¤³¤ÎÉôÊ¬¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë²ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ê¤Î¤È¤¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¡¢¤è¤ê¼«Ê¬¤é¤·¤¤¡¢¤É¤ì¤â¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢ÇÐÍ¥¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤Î¤Ê¤¤¡ÖËÙÅÄ¿¿Í³¤½¤Î¤â¤Î¡×¤Î¸¶ÅÀ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÏÌò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤¹¡£
Q¡¥¥í¥±¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡©
ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹â¹»¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¶µ¼¼¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¼«Ê¬¤ÇÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë´¶¾ð¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¤«¤é¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤ë¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤Ï¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¿¶¤ìÉý¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢´¶½ýÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê´¶Æ°¤ò¤·¤¿¤ê¤È¡¢´¶¾ð¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÍ¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶Ã¤¤Ç¤·¤¿¡£
¹â¹»»þÂå¤«¤éÄ¹¤¯°ì½ï¤Ë¤¤¤ëÍ§Ã£¤È¤À¤«¤é¤³¤½°ú¤½Ð¤µ¤ì¤¿¡¢»Å»ö¤Î»Ñ¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦»ä¤Î¸ª¤Ò¤¸Ä¥¤é¤Ê¤¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ñ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
Q¡¥º£ÅÄ¹Ì»Ê¤µ¤ó¤È¤Î¼ýÏ¿¤ò¹µ¤¨¤Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡©
Á°²ó¤Î¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¤Î¤è¤¦¤Ëº£ÅÄ¤µ¤ó¤¬MC¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤Ç²¿ÅÙ¤«¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤´°ì½ï¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤¬¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ê¤É¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤¬°ã¤¦¾ì½ê¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤Ë¤Ï¤É¤³¤«¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤ËÈÖÁÈ¤Î¶õµ¤´¶¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤À¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÊý¤¬¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤ä¤¹¤¤¶õµ¤´¶¤ò½Ð¤»¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Îº£ÅÄ¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¶¶ÅÏ¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢´Ö¹ç¤¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é»ä¼«¿È¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä²¿¤«¤òÆþ¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q¡¥ÈÖÁÈ¤ÎMC½¢Ç¤¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ä»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¥²¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤ÎÎ¹¤òÄÌ¤·¤Æ»ä¼«¿È¤â¡¢ÅÚÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÊý¤¬¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ë¹Ô¤«¤ì¤¿ÇØ·Ê¤ÎÊª¸ì¡¢¸ÀÍÕ¡¢À¸¤Êý¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¿ÍÀ¸¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤µ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤âMC¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ÈÆ±¤¸ÌÜÀþ¤Ç¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÊý¤ÎÎ¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»ä¤é¤·¤¤¿·¤¿¤ÊÈÖÁÈ¤Å¤¯¤ê¤ËÈùÎÏ¤Ê¤¬¤é¤â·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈÖÁÈ¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@anothersky_ntv
ÈÖÁÈ¸ø¼°Instagram¡§@anothersky_ntv
ÈÖÁÈ¸ø¼°£Ø¡§@anothersky_ntv
ÈÖÁÈ¸ø¼°TikTok¡§@anothersky_ntv