お笑いタレント明石家さんま（70）が、27日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）に出演。長男・二千翔さんの挙式で目撃した元妻の大竹しのぶ（68）の姿に驚いた。

先日行われた長男・二千翔さんの結婚式に出席したというさんま。

披露宴には元妻・大竹しのぶも出席していたが、「あんな静かな大竹さん、初めて見たんやけど。やっぱり息子とずっと40年間も一緒におったから、その心情はわからんままやけど…大竹さんの気持ちがね」と振り返った。

さらに、最後には大竹がスピーチを務める予定だったことにも触れ、「あんなことする人やないねんけど、よほど緊張してはったんか、自分で書いたカードを見てて。俺、大竹さんが言うこと決めてるの初めて見たわ。アドリブで行く人やから。メモ帳みたいなん持って」と当時の様子を鮮明に語っていた。

現在、ウェブ制作会社を経営している二千翔さんは1985年に大竹しのぶとテレビディレクターの服部晴治氏との間に誕生。87年に服部氏はがんにより死去。88年に大竹はさんまと再婚、89年に長女IMALUが誕生したが、92年に離婚した。