Í¶¤ï¤ì¤Ê¤¤¡¢ÏÃ¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¡ÄÂç¿Í½÷»Ò¤Î¡È¤Ü¤Ã¤Á²½¡ÉÌäÂê
30Âå¤ò²á¤®¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©°ÊÁ°¤Ï¼«Á³¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ºÇ¶á¤Ï½¸¤Þ¤ê¤ÎÏÃ¤¹¤é¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡Ä¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÈÂç¿Í¤Î¤Ü¤Ã¤Á´¶¡É¤ËÇº¤à½÷À¤¬¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¤«¡ÖÀ¼¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤½¤ÎÍýÍ³
¿¦¾ì¤ä¥Þ¥ÞÍ§¡¢¼ñÌ£¤ÎÃç´Ö¤È¤Î´Ø·¸¡£¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«½¸¤Þ¤ê¤Ë¤Ï¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬ÊÉ¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ë»¤·¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Áê¼ê¤ÎÏÃ¤Ë¤¢¤Þ¤ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£°µ¤¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢µ÷Î¥¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¡È¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥óÎÏ¡É¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÏÃ¤ËÆþ¤ê¤Å¤é¤¤¡Ä¡×¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ëÇº¤ß
²ñÏÃ¤ÎÎØ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤º¤Ëµ¤¤Þ¤º¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£ÆÃ¤Ë30Âå¤ò²á¤®¤ë¤È¡¢·ëº§¡¦»Ò°é¤Æ¡¦»Å»ö¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î°ã¤¤¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡Ö¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÌµÍý¤ËÏÃ¤ò¹ç¤ï¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÁêÄÈ¤ä¶¦´¶¤òÅÁ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤â²ñÏÃ¤ÏÀ®Î©¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤ÊÖ¤¹»ÑÀª¤¬¤¢¤ë¤È¼«Á³¤ÈÏÃÂê¤â¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
£±¿Í¤Ç¤â¿´ÃÏ¤è¤¯¤¤¤é¤ì¤ë¼«Ê¬¤ò°é¤Æ¤è¤¦
¡ÖÍ¶¤ï¤ì¤Ê¤¤¡á¼ä¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß¤ËÇû¤é¤ì¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤Ï¡¢ÎÌ¤è¤ê¤â¼Á¤¬ÂçÀÚ¡£Ã¯¤È¤¤¤Æ¤âµ¤Èè¤ì¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢ÌµÍý¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ²á¤´¤¹»þ´Ö¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¡È°ì¿Í¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡É¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤È¿Í¤È¤Î´Ø·¸¤â¥é¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¡È¤Ü¤Ã¤Á²½¡É¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤º¤Ïº£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¿´¤ÎÀ°Íý´ü´Ö¤ÈÂª¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
