¸üÅÉ¤ê¤Ï¡È¤ª¤Ð¸«¤¨¡É¤Î¤â¤È¡ª¼«Á³¤ËÀ¹¤ì¤ë¡ÖÂç¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤ÎÅÉ¤êÊý¡×£³¤Ä¤Î¥³¥Ä
¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÅÉ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«Ï·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¡Ä¡×¤½¤ó¤Ê°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©ÆÃ¤Ë40Âå°Ê¹ß¤ÎÈ©¤Ï¡¢ÌÓ·ê¤ä¥·¥ß¡¢¤¯¤¹¤ß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡È¤Ä¤¤¸üÅÉ¤ê¡É¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬¡È¤ª¤Ð¸«¤¨¡É¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Âç¿ÍÈ©¤Ë¤³¤½¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¡Ö¼«Á³¤ËÀ¹¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤ÎÅÉ¤êÊý¡×£³¤Ä¤Î¥³¥Ä¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
🌼Æ©ÌÀ´¶¤âÎ©ÂÎ´¶¤âÀ¹¤ì¤ë¡ª¡Ú¥Ö¥ë¡¼²¼ÃÏ¡¦¥é¥áEYE¡¦¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¡ÛÂç¿ÍÈ©¤Î³Ê¾å¤²¡È¿À¥³¥¹¥á¡É£³Áª
È©Çº¤ß¤Ï²¼ÃÏ¤Ç»Å¹þ¤à¡£¡È¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤Ç±£¤µ¤Ê¤¤¡ÉÈ¯ÁÛ¤Ë¥·¥Õ¥È
ÀÖ¤ß¤ä¤¯¤¹¤ß¤òÁ´Éô¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤Ç±£¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸üÅÉ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÈ©¤¬¤¯¤¹¤ó¤Ç¸«¤¨¤ë¤³¤È¤â¡£¤½¤³¤Ç³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡Ö¥«¥é¡¼¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë²¼ÃÏ¡×¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢²«¤°¤¹¤ß¤Ë¤Ï¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¡¢ÀÖ¤ß¤Ë¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¡¢·ì¿§´¶¤òÂ¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¥Ô¥ó¥¯·Ï¤È¡¢È©Çº¤ß¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥«¥é¡¼¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë²¼ÃÏ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤ÏÇö¤Å¤¤Ç¤â½½Ê¬¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¡¢¸üÅÉ¤ê´¶¤Î¤Ê¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÈÅÉ¤êÊý¡É¤¬Ì¿¡ª¥Ä¡¼¥ë¤ò»È¤¨¤Ð¸üÅÉ¤ê´¶¥¼¥í¤Ë
¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼ê¤ÇÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¼Â¤Ï¤½¤ì¡¢¥à¥é¤Å¤¤äÅÉ¤ê¤¹¤®¤Î¤â¤È¡£¼«Á³¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ÇÍÑ¤Î¥Ö¥é¥·¤Þ¤¿¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Î»ÈÍÑ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¼«Á³¤Ê¥Ä¥ä¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¥Ö¥é¥·¡¢Ì©Ãå´¶¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ò¡£´é¤ÎÃæ¿´¤«¤é³°Â¦¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¥È¥ó¥È¥ó¤È¤Ü¤«¤¹¤è¤¦¤ËÅÉ¤ë¤È¡¢Çö¤¯¶Ñ°ì¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¡È¸üÅÉ¤ê´¶¥¼¥í¡É¤ÎÈ©¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÌÜ¤Î²¼¤ä¸ý¸µ¤Ï½Å¤Í¤¹¤®¤ËÃí°Õ¤Ç¤¹¡ª
Á´Éô¤òÅÉ¤é¤Ê¤¤¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤À¤±¡È¤¢¤È¤«¤é¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¡É
Âç¿ÍÈ©¤Ï¡ÈÈ´¤±´¶¡É¤¬Ì¿¡£Á´ÂÎ¤ò¶Ñ°ì¤ËÅÉ¤ê¹þ¤à¤è¤ê¤â¡¢¡ÖÉ¬Í×¤ÊÉôÊ¬¤À¤±¤ò¤¢¤È¤«¤éÊäÀ°¤¹¤ë¡×¤³¤È¤Ç¡¢¼ã¡¹¤·¤¤°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤òÇö¤¯ÅÉ¤Ã¤¿¸å¡¢¥·¥ß¤ä¤¯¤¹¤ß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ë¤À¤±¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤ò¡£»Ø¤Ç¥È¥ó¥È¥ó¤È¤ä¤µ¤·¤¯Ã¡¤¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ì¤Ð¡¢¸üÅÉ¤ê´¶¤Ê¤¯¼«Á³¤Ë¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»Å¾å¤²¤Ë·Ú¤¯¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò½Å¤Í¤ì¤Ð¡¢Êø¤ì¤Ë¤¯¤¯»ý¤Á¤âUP¤·¤Þ¤¹¤è¡£
¤·¤Ã¤«¤ê¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Ï·¤±¤Æ¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤ÎÅÉ¤êÊý¤ò¸«Ä¾¤¹¥µ¥¤¥ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Âç¿ÍÈ©¤³¤½¡ÖÁ´Éô±£¤¹¡×¤è¤ê¡Ö³è¤«¤¹¡×¤¬Àµ²ò¡£ÌÀÆü¤Î¥á¥¤¥¯¤«¤é¡¢¤¼¤Ò¡È°ú¤»»¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡ãtext¡§¥ß¥ß¡ä