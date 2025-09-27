女優の堀田真由が日本テレビ系「Ｇｏｏｇｌｅ Ｐｉｘｅｌ ｐｒｅｓｅｎｔｓ ＡＮＯＴＨＥＲ ＳＫＹ（アナザースカイ）」（土曜・午後１１時）の新ＭＣに就任することが決まった。

同番組は「忘れられない空がある」というコンセプトのもと多種多様なヒストリーを持つゲストが世界や日本国内のゆかりのある地を訪れる様子に密着。自身のルーツや人生観・仕事観について本音を引き出していくドキュメンタリー。スタジオではＭＣがゲストと共にロケの映像を見ながらゲストの更なる本音や裏話を引き出していく。

今回、１０月４日の放送からお笑いタレント・今田耕司とタッグを組む新たなＭＣに堀田の就任が決まった。今回のＭＣ就任にあたり「視聴者の方々と同じ目線で、ゲストの方の旅を通じて行ったことのない世界に連れていっていただけることに、ワクワクしていますし楽しみです。私らしい新たな番組づくりに微力ながらも携わっていけるよう頑張ります」と話した堀田。新ＭＣ就任後の初回放送となる１０月４日の放送では、堀田自ら故郷の滋賀へ。自らの原風景を巡り、幼い頃からの夢を叶えるまでの歩みを辿る旅に出る。

長浜市では、郷土料理であり堀田が子どものころからよく食べていたという「焼鯖そうめん」を堪能。また、幼少期から滋賀を離れるまで１０年間通ったバレエ教室の恩師と９年ぶりの再会。女優として活躍する堀田のことを恩師はどう見ていたのか？

堀田が女優を目指す原点ともなった映画「るろうに剣心」のロケ地でもあり、高校時代を過ごした近江八幡では情緒あふれる町並みを背景に八幡堀を和舟でめぐりながら当時の思いを語る。さらに、母校を訪れた堀田は高校時代からの親友と再会。親友が語る堀田の意外な素顔とは…。彦根城や地元の花火大会、堀田が家族で通った中華料理店を訪れるなど新ＭＣ・堀田真由の魅力に迫る。

◆堀田真由に聞く

―「アナザースカイ」ＭＣ就任が決定。決まった時は、どのように感じた？

「まさか！という感じで本当に驚きました。この春にゲストとしてパリに行かせていただいたばかりで、ゲスト側の席に座っていたのが、ＭＣをお受けするとなれば、秋からは向こう（ＭＣ側）の席に座ることになるのか、という驚きでいっぱいでした。新しいフィールドで知らない自分にもっと出会っていきたいと思っていた中、このようなチャンスは他にないなと思ったので、やらないという選択肢は自分の中にはありませんでした。それと、家族に『もしもＭＣのお仕事の機会があればやってほしい？』ってちょっと聞いてみたんです。『絶対にやってほしい』と言われて。家族もそんな風に喜んでくれるお仕事であるなら、ますます絶対にやりたいと思いました」

―ＭＣ初回は自身のアナザースカイ。滋賀への思いは？

前回のパリは俳優の仕事を始めてから仕事との向き合い方や考え方が変わった場所でした。今回、生まれ育った故郷の滋賀というのは表現者になる以前の私自身が育った場所なので、私が表現者になっていく道筋の中での、根っこの部分を見ていただける回になっていると思います。パリのときとは違った、より自分らしい、どれも自分ではあるけれど、俳優という肩書のない『堀田真由そのもの』の原点を知ってもらえるのかなと思います。お芝居をしているときは役になっていて、自分自身を深掘りしてもらうことがないので、ありのままな姿を見せることにちょっとドキドキします」

―ロケの見どころは？

「通っていた高校のシーンです。教室に入った瞬間、自分で想像していた以上に感情が高まってしまいました。昔から『落ち着いてるね』と言われることが多くて、普段はテンションの振れ幅が安定している方なので、感傷的になったり感動をしたりと、感情がこんなにも湧き上がってくるとは思っていなかったので、驚きでした。高校時代から長く一緒にいる友達とだからこそ引き出された、仕事の姿とは全然違う私の肩ひじ張らない頑張っていない姿を見てもらえたら嬉しいです」

―今田さんとの収録を控えての気持ちは？

「前回のアナザースカイのように今田さんがＭＣをされている番組で何度かお会いしたことがありますが、レギュラーでご一緒するのは初めてなので、これから関係を構築していきたいなと思います。私自身が、バラエティーなどフィールドが違う場所に行くときにはどこか緊張するのですが、そういったときに番組の空気感がやわらかい雰囲気だとリラックスできるので、ゲストの方が自分の思いを語っていただきやすい空気感を出せるといいなと思います。ベテランの今田さんがいらっしゃるので、しっかりと橋渡しをしていきながら、間合いを感じながら私自身もちょっとずつ何かを入れ込んでいけるようになれればと思っています」 ―番組のＭＣ就任にあたっての意気込みや視聴者の方にメッセージを

「ゲストの方々の旅を通して私自身も、土地の魅力や、ゲストの方がその土地に行かれた背景の物語、言葉、生き方など様々な人生に触れられる、素晴らしい機会をいただけたなというふうに思っています。私もＭＣという立場でありながらも、視聴者の方々と同じ目線で、ゲストの方の旅を通じて、行ったことのない世界に連れていっていただけることにワクワクしていますし楽しみです。これまでのアナザースカイの長い歴史を守りながらも、私らしい新たな番組づくりに微力ながらも携わっていけるよう頑張ります」