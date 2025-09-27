日本テレビは27日、紀行番組「アナザースカイ」（土曜後11・00）の新MCに女優の堀田真由（27）が就任すると発表。今回の抜てきに堀田は「まさか！」と驚きつつも「やらないという選択肢は自分の中にはありませんでした」と意気込んだ。初回放送は10月4日で、堀田の故郷・滋賀県を訪れる。

昨年9月から今田耕司とともに1年間MCを務めてきた女優・山本舞香が、21日の放送で番組卒業を発表。後任として抜てきされた。

堀田は今回のオファーに「まさか！という感じで本当に驚きました」と驚きのコメント。「これまでのアナザースカイの長い歴史を守りながらも、私らしい新たな番組づくりに微力ながらも携わっていけるよう頑張ります」と意気込んでいる。

「このようなチャンスは他にないなと思ったので、やらないという選択肢は自分の中にはありませんでした。それと、家族に“もしもMCのお仕事の機会があればやってほしい？”ってちょっと聞いてみたんです。“絶対にやってほしい”と言われて。家族もそんなふうに喜んでくれるお仕事であるなら、ますます絶対にやりたいと思いました」。

自身の“アナザースカイ”である故郷・滋賀県でのロケについては「表現者になる以前の私自身が育った場所なので、私が表現者になっていく道筋の中での、根っこの部分を見ていただける回になっていると思います」と説明。「“堀田真由そのもの”の原点を知ってもらえるのかなと思います。ありのままな姿を見せることにちょっとドキドキします」と伝えた。

堀田は2014年に行われたアミューズオーディションフェスでWOWOWドラマ賞を受賞し、翌2015年に俳優デビュー。2017年度下半期の連続テレビ小説「わろてんか」で注目を集め、以降数々のドラマ・映画に出演。2022年放送の大河ドラマ「鎌倉殿の13人」では主人公・北条義時（小栗旬）の2番目の妻である比奈役を演じ、話題となった。また、2020年1月から今年5月までの5年間ファッション雑誌「non-no」の専属モデルとしても活躍し、さまざまなファッションスタイルやメーク、ライフスタイルを発信。若い女性たちの憧れの存在として、その透明感あふれる笑顔と自然体な表現で読者を魅了してきた。