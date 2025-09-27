東京都内で今月１１日に降った記録的な大雨は、各地で河川の氾濫や浸水被害をもたらした。

品川区や目黒区では、地上の川から離れた場所でも被害が起きており、専門家は下水道などから水があふれる「内水氾濫」が起きた可能性を指摘している。（石川貴章）

「自分には無関係だと思っていた」

「商店街が膝ぐらいの高さまで浸水し、川のように流れていた」。品川区の戸越銀座商店街のカツサンド専門店で店長を務める児玉靖之さん（４２）が周辺が冠水した当時の状況を振り返る。

商店街の道路から店の中に水が入ってきたのは１１日午後３時過ぎ。２人がかりで店舗の扉が水圧で外れないように押さえたが、あっという間に店内の水は高さ約５０センチに達した。パンを焼くオーブンなどが被害を受け、２週間たった２５日も臨時休業を余儀なくされている。児玉さんは「まさかこんな事態になるとは。自分には無関係だと思っていた」とため息をついた。

谷底のような地形や暗渠

気象庁によると、１１日の１時間降水量の最大値は、世田谷区で９２ミリ、大田区で８８・５ミリといずれも観測史上最多を更新。レーダーの解析では品川区付近では午後３時半までの１時間に約１２０ミリの雨を観測した。

猛烈な雨の影響で、品川区では立会川の水があふれ、一時、約５０００世帯に「緊急安全確保」が出された。区によると、２５日時点で区内の浸水被害は住宅が床上４９５件、床下２６７件。事業所などへの浸水も３１８件に上る。

被害は水があふれた立会川橋の周辺にとどまらず、地上には川が流れていない戸越銀座商店街や西小山駅、目黒区の自由が丘駅の周辺でも浸水が発生した。

帝京平成大学の小森次郎教授（自然地理学）は「下水道管の排水能力を超え、地上に水があふれ出したのではないか」と指摘する。

戸越銀座商店街は谷底のような地形で、高所から水が流れ込みやすい。加えて、西小山駅周辺は立会川が暗渠（あんきょ）（地下水路）化されており、暗渠に大量の水が集まったことで、内水氾濫につながった可能性があるという。

「今回が偶然だとは思わないで」

各自治体は、水害リスクを示すハザードマップを作成している。品川区のハザードマップでは、今回、被害が出た戸越銀座商店街と西小山駅の周辺は浸水想定区域となっており、区も注意を呼びかけてきたという。

目黒区ではハザードマップのほか、緊急用土のう保管箱を区内に設置し、緊急時に使えるようにしている。都も１時間に７５ミリの雨に対応できる下水道施設の整備を急いでいる。

小森教授は「想定を超える大雨は今後も起きる可能性がある。今回の浸水が偶然だったと思わず、ハザードマップなどで浸水リスクを確認し、日頃から備えを進めてほしい」と呼びかけている。